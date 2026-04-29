TERIJAKI PILETINA IZ TIGANJA: Brz i ukusan obrok za svaki dan

Ako ste u potrazi za jednostavnim, a bogatim obrokom koji će oduševiti celu porodicu, ovaj recept je pravi izbor za vas. Sočna piletina, sveže povrće i neodoljiv slatko-slan terijaki sos spajaju se u savršenu kombinaciju ukusa.

Sastojci:

2 pileća bela mesa (bez kože i kostiju)

1/2 kašičice belog luka u prahu

biber po ukusu

3 kašike kukuruznog skroba

3 kašike maslinovog ulja (podeljeno)

1/2 srednjeg crnog luka

2 šolje brokolija (isečenog na cvetiće)

1/2 crvene paprike

Za sos:

1/2 šolje pilećeg bujona

3 kašike vina+prstohvat šećera

2 kašike soja sosa

1 kašičica pirinčanog sirćeta (ili jabukovog)

1/4 šolje smeđeg šećera

1 kašika kukuruznog skroba

1 kašičica svežeg rendanog đumbira

2 čena belog luka (sitno iseckana)

Priprema:

Pripremite sve sastojke unapred. Povrće isecite na zalogaje slične veličine kako bi se ravnomerno skuvalo. U činiji umutite sve sastojke za sos i ostavite sa strane. Piletinu isecite na kocke veličine oko 2–3 cm. Dodajte beli luk u prahu i biber, pa izmešajte. Potom dodajte kukuruzni skrob i dobro promešajte da se meso obloži. U dubljem tiganju zagrejte 2 kašike ulja na srednje jakoj temperaturi. Piletinu pecite u dve ture. Prvu polovinu stavite u tiganj (otresite višak skroba) i pecite oko 4 minuta, zatim okrenite i pecite još 3–4 minuta dok ne porumeni i bude gotova. Izvadite na tanjir. Ponovite postupak sa ostatkom piletine, dodajući preostalo ulje.

U isti tiganj dodajte malo ulja ako je potrebno, pa ubacite luk i dinstajte oko 1 minut.

Dodajte brokoli i papriku i kuvajte oko 3 minuta, mešajući, dok povrće ne postane mekano, ali i dalje hrskavo. Vratite piletinu u tiganj i sipajte sos (prethodno ga kratko promešajte). Kuvajte uz stalno mešanje dok se sos ne zgusne (manje od jednog minuta) i lepo obloži sve sastojke. Sklonite sa vatre i odmah poslužite.

Prijatno!