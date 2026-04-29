TERIJAKI PILETINA IZ TIGANJA: Brz i ukusan obrok za svaki dan
Ako ste u potrazi za jednostavnim, a bogatim obrokom koji će oduševiti celu porodicu, ovaj recept je pravi izbor za vas. Sočna piletina, sveže povrće i neodoljiv slatko-slan terijaki sos spajaju se u savršenu kombinaciju ukusa.
Sastojci:
- 2 pileća bela mesa (bez kože i kostiju)
- 1/2 kašičice belog luka u prahu
- biber po ukusu
- 3 kašike kukuruznog skroba
- 3 kašike maslinovog ulja (podeljeno)
- 1/2 srednjeg crnog luka
- 2 šolje brokolija (isečenog na cvetiće)
- 1/2 crvene paprike
Za sos:
- 1/2 šolje pilećeg bujona
- 3 kašike vina+prstohvat šećera
- 2 kašike soja sosa
- 1 kašičica pirinčanog sirćeta (ili jabukovog)
- 1/4 šolje smeđeg šećera
- 1 kašika kukuruznog skroba
- 1 kašičica svežeg rendanog đumbira
- 2 čena belog luka (sitno iseckana)
Priprema:
Pripremite sve sastojke unapred. Povrće isecite na zalogaje slične veličine kako bi se ravnomerno skuvalo. U činiji umutite sve sastojke za sos i ostavite sa strane. Piletinu isecite na kocke veličine oko 2–3 cm. Dodajte beli luk u prahu i biber, pa izmešajte. Potom dodajte kukuruzni skrob i dobro promešajte da se meso obloži. U dubljem tiganju zagrejte 2 kašike ulja na srednje jakoj temperaturi. Piletinu pecite u dve ture. Prvu polovinu stavite u tiganj (otresite višak skroba) i pecite oko 4 minuta, zatim okrenite i pecite još 3–4 minuta dok ne porumeni i bude gotova. Izvadite na tanjir. Ponovite postupak sa ostatkom piletine, dodajući preostalo ulje.
U isti tiganj dodajte malo ulja ako je potrebno, pa ubacite luk i dinstajte oko 1 minut.
Dodajte brokoli i papriku i kuvajte oko 3 minuta, mešajući, dok povrće ne postane mekano, ali i dalje hrskavo. Vratite piletinu u tiganj i sipajte sos (prethodno ga kratko promešajte). Kuvajte uz stalno mešanje dok se sos ne zgusne (manje od jednog minuta) i lepo obloži sve sastojke. Sklonite sa vatre i odmah poslužite.
Prijatno!
Komentari (0)