RUSKA snage su ojačale kontrolu nad glavnom rutom snabdevanja ukrajinskih oružanih snaga u Kostjantinovci, objavio je šef DNR Denis Pušilin na platformi Maks.

Foto: Tanjug/AP Photo/Andrii Marienko

- U sektoru Konstantinovka, ruske trupe su oslobodile naselja Himik (poznato i kao Moločarka) i Roskošnoje. Njihovim oslobađanjem, jedinice Južne grupe snaga su ojačale bočno pokrivanje Konstantinovke i kontrolu nad autoputem Družkivka-Konstantinovka, glavnom rutom snabdevanja neprijatelja u grad - istakao je on.

Pušilin je dodao da se borbe odvijaju u samom gradskom području, što će odrediti dalje napredovanje ka aglomeraciji Kramatorsk-Slavjansk. Borbe se vode u centru Kostjantinovke, u blizini gradskog veća, železničke stanice Dmitrijevka i industrijske zone.

printscreen/google maps Ruta koju su Rusi presekli

Značaj grad a

Grad se nalazi na severu DNR, 55 kilometara od Donjecka. Igra ključnu ulogu u snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga u aglomeraciji Kramatorsk-Slavjansk, jer se u njemu nalazi važno železničko tranzitno čvorište.

Prethodnog dana, Ministarstvo odbrane je izvestilo da su ruske trupe oslobodile 172 zgrade u Konstantinovci. Jurišne grupe iz 3. i 8. armije i 3. armijskog korpusa uspešno napreduju u naseljima Krasni Oktobar i Krasni Gorodok i završavaju čišćenje Prvomajskog okruga.