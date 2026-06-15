REĐAJU se utakmice na Mundijalu 2026 kao na traci. Red je došao da snage odmere Švedska i Tunis. Ovaj duel možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

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Prvo poluvreme: Švedska - Tunis 1:0

14' - Velika šansa za Tunis, ali udarac Ben Hamide je zaustavio čuvar mreže Skandinavaca Kristofer Nordfelt

7' - GOL! Švedska ima prednost. Jasin Ajari je natrčao na odbijenu loptu i zakucao ju je u gol. Vezista Brajton se nije radovao jer je zatresao mrežu protiv zemlje u kojoj je rođen njegov otac.

1' - Počela je utakmica!

Sastavi:

Švedska (3-4-1-2): Nordfelt - Lagerbilke, Hien, Lindelef - Berhardson, Karlstrom, Ajari, Gudmunson - Nigren - Đekereš, Isak.

Tunis (4-2-3-1): Šamah - Valeri, Talbi, Rekik, Ben Hamida - Kedira, Skiri - Slimane, Mežbri, Abdi - Sad.

Uoči meča:

Četvrti put će ove selekcije odmeriti snage, ali prvi još od davne 2003. godine kad je afrička reprezentacija u prijateljskom duelu trijumfovala sa 1:0.

Švedska se kroz baraž domogla Svetskog prvenstva, a odigrala je samo dva pripremna meča - prvi je izgubila od Norveške (1:3), u drugom je remizirala sa Grčkom (2:2).

Tunis takođe nije blistao pred šampionat planete. Poražen je od Austrije (0:1) i Belgije (0:5), savladan je Haiti (1:0), dok je sa Kanadaom bilo 0:0.

Podsetimo, u grupi F se nalaze još i Holandija i Japan, koji su odigrali fantastičnu utakmicu.

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