Svet

BOMBA SA BLISKOG ISTOKA: SAD i Iran postigli mirovni sporazum - Evo gde će biti potpisan

Симеуновић А. Милош

15. 06. 2026. u 00:00

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PREMIJER Pakistana Šehbaz Šarif izjavio je večeras da su SAD i Iran postigli mirovni sporazum.

БОМБА СА БЛИСКОГ ИСТОКА: САД и Иран постигли мировни споразум - Ево где ће бити потписан

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

 - Obe strane su proglasile trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban - rekao je Šarif u objavi na X mreži.

Zvanična ceremonija potpisivanja biće održana 19. juna u Švajcarskoj, dodao je Šarif. On se zahvalio Vašingtonu i Teheranu na njihovoj posvećenosti pronalaženju diplomatskog rešenja za sukob.

 - Takođe bismo želeli da izrazimo iskrenu zahvalnost našoj braći u ovom posredničkom naporu, velikom rukovodstvu Države Katar, na njihovoj podršci u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih se zahvalio vizionarskom rukovodstvu Kraljevine Saudijske Arabije i Republike Turske na njihovom ogromnom doprinosu u tom pogledu - naveo je u objavi pakistanski premijer.

Tramp je ranije saopštio da očekuje da sporazum između Vašingtona i Teherana bude potpisan danas i naveo da bi taj dogovor trebalo da spreči Iran da dođe do nuklearnog oružja.

(Tanjug)

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