Košarka

ZEMLJOTRES NA MALOM KALEMEGDANU! Željko Obradović tajno vrbovao legendu Crvene zvezde da pređe u Partizan

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15. 06. 2026. u 07:00

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Srpski košarkaš i jedan od najboljih igrača Crvene zvezdeNikola Kalinić, potvrdio je da ga je Željko Obradović 2021. godine zvao - u nameri da ga dovede u Partizan.

ЗЕМЉОТРЕС НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ! Жељко Обрадовић тајно врбовао легенду Црвене звезде да пређе у Партизан

Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia

Kalinić je govorio o tome u podkastu kod Nenada Kostića:

- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.

Foto: Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 

Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.

Podsetimo, Kaliniću ovog leta ističe ugovor sa Crvenom zvezdom u koju se pre dve sezone vratio iz redova Barselone.

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