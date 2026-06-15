ZEMLJOTRES NA MALOM KALEMEGDANU! Željko Obradović tajno vrbovao legendu Crvene zvezde da pređe u Partizan

Srpski košarkaš i jedan od najboljih igrača Crvene zvezdeNikola Kalinić, potvrdio je da ga je Željko Obradović 2021. godine zvao - u nameri da ga dovede u Partizan.

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Kalinić je govorio o tome u podkastu kod Nenada Kostića:

- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.

Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.

Podsetimo, Kaliniću ovog leta ističe ugovor sa Crvenom zvezdom u koju se pre dve sezone vratio iz redova Barselone.