ZEMLJOTRES NA MALOM KALEMEGDANU! Željko Obradović tajno vrbovao legendu Crvene zvezde da pređe u Partizan
Srpski košarkaš i jedan od najboljih igrača Crvene zvezdeNikola Kalinić, potvrdio je da ga je Željko Obradović 2021. godine zvao - u nameri da ga dovede u Partizan.
Kalinić je govorio o tome u podkastu kod Nenada Kostića:
- Da, Željko Obradović me zvao u Partizan, pitao me šta mislim o tome. Ja sam mu rekao da ne mislim i da nema poentu da pričamo o tome - rekao je Kalinić.
Kalinić je dugi niz godina sarađivao sa Željko Obradovićem u Fenerbahčeu, a 2017. godine se okitio titulom šampiona Evrope.
Podsetimo, Kaliniću ovog leta ističe ugovor sa Crvenom zvezdom u koju se pre dve sezone vratio iz redova Barselone.
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