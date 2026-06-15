Fudbal

LEPA BRENA GRMI NA MUNDIJALU! Srbija se nije plasirala na Svetsko prvenstvo, ali jedan čovek se potrudio da se naš glas i tamo čuje

Новости онлине

15. 06. 2026. u 06:50

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FUDBALSKA reprezentacija Srbije nije izvadila vizu za Mundijal, ali dobar glas daleko se čuje.

ЛЕПА БРЕНА ГРМИ НА МУНДИЈАЛУ! Србија се није пласирала на Светско првенство, али један човек се потрудио да се наш глас и тамо чује

Foto: ATA images/ A.A.

Zlatan Ibrahimović još jednom je pokazao zašto važi za jednog od najvećih šoumena u svetu fudbala.

Legendarni as je u studiju američke televizije FOX napravio potpuni šou kada je pustio veliki hit Lepe Brene „Luda za tobom“.

Bivši švedski reprezentativac, koji zajedno sa Tjerijem Anrijem radi kao stručni komentator, u jednom trenutku je potpuno preuzeo atmosferu u studiju i iznenadio sve prisutne muzičkim izborom.

Dok su kamere snimale analizu fudbalskih dešavanja, Ibra je iznenada pustio poznatu numeru balkanske zvezde, nakon čega je studio eksplodirao od reakcija. Navodno je odmah počeo da tapše u ritmu muzike, jer ga je pesma potpuno ponela.

Njegov potez zbunio je i nekadašnjeg američkog reprezentativca Alekseja Lalasa, koji je u čudu pitao o kojoj pesmi je reč i šta se zapravo dešava u studiju. Ibra je, uz osmeh, pokušao da mu približi stihove i objasni o kakvom se hitu radi.

Ipak, pravi šou desio se kasnije tokom večeri, kada je Zlatan Ibrahimović odlučio da poseti i Belu kuću zbog spektakularanog UFC događaja, gde se nalazio i aktuelni predsednik SAD, Donald Tramp sa svojom suprugom Melanijom.

Ibrahimović je u jednom momentu prišao i srdačno se pozdravio sa Trampom i Melanijom, pa je ova slika privukla dosta pažnje javnosti.

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