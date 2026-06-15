STARINSKE POGAČICE SA SIROM: Jednostavan recept bez kvasca

Miris domaćeg peciva koji vraća u detinjstvo ne izlazi iz mode. Starinske pogačice sa sirom pripremaju se bez kvasca, od svega nekoliko sastojaka, a odlikuju ih lisnata struktura, bogat ukus i hrskava zlatna korica.

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Sastojci

250 gr masnog sitnog sira

250 gr svinjske masti

250–300 gr brašna

1 kašičica soli (u zavisnosti od slanosti sira)

1 jaje za premazivanje

Priprema

U većoj posudi sjedinite sitan sir i mast. Dodajte so i postepeno ubacujte brašno dok ne dobijete mekano i glatko testo. Oblikovano testo umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati, a najbolje preko noći. Na taj način testo će dobiti bolju strukturu i lakše će se oblikovati.

Ohlađeno testo razvucite na pobrašnjenoj podlozi na debljinu od jednog do dva centimetra. Modlom ili čašom vadite pogačice i ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Pogačice premažite umućenim jajetom kako bi tokom pečenja dobile lepu zlatnu boju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne porumene. Poslužite tople ili hladne uz jogurt, kiselo mleko ili omiljeni namaz.

Prijatno!