Peciva i pite

STARINSKE POGAČICE SA SIROM: Jednostavan recept bez kvasca

Milena Tomasevic

15. 06. 2026. u 06:06

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Miris domaćeg peciva koji vraća u detinjstvo ne izlazi iz mode. Starinske pogačice sa sirom pripremaju se bez kvasca, od svega nekoliko sastojaka, a odlikuju ih lisnata struktura, bogat ukus i hrskava zlatna korica.

СТАРИНСКЕ ПОГАЧИЦЕ СА СИРОМ: Једноставан рецепт без квасца

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 250 gr masnog sitnog sira
  • 250 gr svinjske masti
  • 250–300 gr brašna
  • 1 kašičica soli (u zavisnosti od slanosti sira)
  • 1 jaje za premazivanje

Priprema

U većoj posudi sjedinite sitan sir i mast. Dodajte so i postepeno ubacujte brašno dok ne dobijete mekano i glatko testo. Oblikovano testo umotajte u providnu foliju i ostavite u frižideru nekoliko sati, a najbolje preko noći. Na taj način testo će dobiti bolju strukturu i lakše će se oblikovati.

Ohlađeno testo razvucite na pobrašnjenoj podlozi na debljinu od jednog do dva centimetra. Modlom ili čašom vadite pogačice i ređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje. Pogačice premažite umućenim jajetom kako bi tokom pečenja dobile lepu zlatnu boju. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 20 do 25 minuta, odnosno dok ne porumene. Poslužite tople ili hladne uz jogurt, kiselo mleko ili omiljeni namaz.

Prijatno!

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