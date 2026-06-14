FIFA SE HITNO OGLASILA: Evo šta su rekli zbog najkontroverznije odluke na Mundijalu
ŠVAJCARSKA je remizirala sa Katarom 1:1, a na meču viđen je penal koji je doveo do diskusija u javnosti. Zbog svega se brzo oglasila i FIFA.
Krovna organizacija svetskog fudbala je morala da se pravda zbog toga što VAR animacija na ovom meču nije radila, a tvrde da tok rada samog VAR sistema nije bio prekinut.
- Tokom utakmice između Katara i Švajcarske u zalivskoj oblasti San Franciska, kraći tehnički prekid sprečio je generisanje 3D grafike (animacije) za ofsajd pre jedanaesterca koji je dosuđen za Švajcarsku u 14. minutu. Problem je brzo rešen.
- Ovaj problem nije uticao na rad video asistenta (VAR), koji je pratio standardnu proceduru prilikom provere odluke donete na terenu. Linije koje je VAR koristio kako bi proverio poziciju relevantnih igrača nisu pokazale da se napadač nalazio u ofsajdu ni u jednoj od dve situacije koje su neposredno prethodile odluci o penalu.
Remo Frojler je došao do lopte na ivici peterca, a golman Katara mu je izašao na šut i evidentno napravio faul, nakon kog je sudija pokazao na belu tačku.
Uključila se VAR provera kako bi bile otklonjene dileme oko ove odluke, a sumnjiv je bio ofsajd u kom se, na kraju, po mišljenju VAR sobe nije našao reprezentativac Švajcarske. Na kraju je Embolo bio siguran sa bele tačke i doneo prednost Sajdžijama.
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