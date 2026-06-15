Fudbal

SKANDAL TRESE SVETSKO PRVENSTVO! Evo šta se desilo Irancima čim su kročili u SAD!

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15. 06. 2026. u 06:30

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Iranska fudbalska reprezentacija doputovala je u nedelju u Los Anđeles, a u ponedeljak će odigrati utakmicu 1. kola grupe G na Svetskom prvenstvu protiv Novog Zelanda.

СКАНДАЛ ТРЕСЕ СВЕТСКО ПРВЕНСТВО! Ево шта се десило Иранцима чим су крочили у САД!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nakon toplog ispraćaja iz meksičke Tihuane, gde im se nalazi trening kamp, po sletanju u Los Anđeles dočekali su ih demonstranti koji traže rušenje aktuelne vlasti i uvođenje demokratije u Iranu.

- Ne šahu, ne mulama u Iranu - promena režima Irancima“, stajalo je na transparentima koje su nosili demonstranti u Inglvudu, gde se nalazi stadion na kojem će se odigrati susret Irana i Novog Zelanda.

Jedan od demonstranata pedesetšestogodišnji Mojgan Ramezani poslao je izuzetno oštru i jaku poruku tokom dočeka za Iran.

- Taj režim svoje sopstvene ljude drži kao taoce. Nadamo se da će zapadni svet nekako učiniti nešto više od pukog osuđivanja režima i napokon ga dokrajčiti.

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