SKANDAL TRESE SVETSKO PRVENSTVO! Evo šta se desilo Irancima čim su kročili u SAD!
Iranska fudbalska reprezentacija doputovala je u nedelju u Los Anđeles, a u ponedeljak će odigrati utakmicu 1. kola grupe G na Svetskom prvenstvu protiv Novog Zelanda.
Nakon toplog ispraćaja iz meksičke Tihuane, gde im se nalazi trening kamp, po sletanju u Los Anđeles dočekali su ih demonstranti koji traže rušenje aktuelne vlasti i uvođenje demokratije u Iranu.
- Ne šahu, ne mulama u Iranu - promena režima Irancima“, stajalo je na transparentima koje su nosili demonstranti u Inglvudu, gde se nalazi stadion na kojem će se odigrati susret Irana i Novog Zelanda.
Jedan od demonstranata pedesetšestogodišnji Mojgan Ramezani poslao je izuzetno oštru i jaku poruku tokom dočeka za Iran.
- Taj režim svoje sopstvene ljude drži kao taoce. Nadamo se da će zapadni svet nekako učiniti nešto više od pukog osuđivanja režima i napokon ga dokrajčiti.
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