Politika

VUČIĆ PUTUJE U GRUZIJU: Poznat detaljan plan važne posete

Танјуг

15. 06. 2026. u 07:32

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do srede, 17. juna, u zvaničnoj poseti Gruziji, saopštila je Služba za saradnju s medijima predsednika Republike.

ВУЧИЋ ПУТУЈЕ У ГРУЗИЈУ: Познат детаљан план важне посете

Foto: Predsedništvo Srbije

Tokom boravka u Tbilisiju, Vučić će se sastati se sa predsednikom Mihailom Kavelašvilijem, predsednikom Vlade Iraklijem Kobahidžeom, predsednikom Parlamenta Šalvom Papuašvilijem, kao i sa patrijarhom sve Gruzije Šiom Trećim Katolikosom.

U okviru posete, Vučić će posetiti i region Kaheti, kao i manastir Svetog Đorđa u Alaverdiju.

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