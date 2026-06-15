CEO SVET U NEVERICI! Ilija dobio brutalne batine pred očima Donalda Trampa

KO bi ovo očekivao!

AP Photo/Alex Brandon

Najveći šok u istoriji UFC-a i to u "Beloj kući" pred očima Donalda Trampa.

Ilija Topurija je posle 17 pobeda doživeo prvi poraz u karijeri i Džastin Gejdži je novi šampion lake kategorije. Amerikanac je bio totalni autsajder pre meča po kladionicama, ali je šokirao svet spektakularnim izdanje.

Ilija Topurija je dobio batine kao nikada u životu. Lice mu je bilo totalno unakaženo, a posle četiri runde su mu oči bile toliko otečene da više nije mogao ništa da vidi, pa je njegov korner odlučio da prekine borbu i preda. Šok kakav UFC ne pamti i to pred očima predsednika SAD Donaldom Trampom.

Foto: TANJUG/AP Photo/Jacquelyn Martin

Neposredno pred start najvećeg borilačkog spektakla godine, UFC 250 Freedom, koji se održava u Beloj kući u Vašingtonu, dogodio se ozbiljan skandal.

Naime, UFC šampion srednje kategorije, Šon Strikland, koji je to postao šokantnom pobedom nad Hamzatom Čimajevim, zaratio je sa predsednikom Donaldom Trampom preko društvenih mreža nedavno, a poručeno mu je da neće moći da uđe u Belu kuću na UFC 250 Freedom.

Međutim, on se ipak pojavio u Vašingtonu i došao je među navijače na festival koji je napravljen za zabavu pred početak borbi. Tamo je napravio haos, upao je u ring i pokazivao srednji prst publici, dok su mu oni zviždali. Ubrzo je ring bio pun članova organa reda i specijalnih snaga sa dugim cevima, koji su Striklanda izbacili sa događaja iz Bele kuće.