CEO SVET U NEVERICI! Ilija dobio brutalne batine pred očima Donalda Trampa
KO bi ovo očekivao!
Najveći šok u istoriji UFC-a i to u "Beloj kući" pred očima Donalda Trampa.
Ilija Topurija je posle 17 pobeda doživeo prvi poraz u karijeri i Džastin Gejdži je novi šampion lake kategorije. Amerikanac je bio totalni autsajder pre meča po kladionicama, ali je šokirao svet spektakularnim izdanje.
Ilija Topurija je dobio batine kao nikada u životu. Lice mu je bilo totalno unakaženo, a posle četiri runde su mu oči bile toliko otečene da više nije mogao ništa da vidi, pa je njegov korner odlučio da prekine borbu i preda. Šok kakav UFC ne pamti i to pred očima predsednika SAD Donaldom Trampom.
Neposredno pred start najvećeg borilačkog spektakla godine, UFC 250 Freedom, koji se održava u Beloj kući u Vašingtonu, dogodio se ozbiljan skandal.
Naime, UFC šampion srednje kategorije, Šon Strikland, koji je to postao šokantnom pobedom nad Hamzatom Čimajevim, zaratio je sa predsednikom Donaldom Trampom preko društvenih mreža nedavno, a poručeno mu je da neće moći da uđe u Belu kuću na UFC 250 Freedom.
Međutim, on se ipak pojavio u Vašingtonu i došao je među navijače na festival koji je napravljen za zabavu pred početak borbi. Tamo je napravio haos, upao je u ring i pokazivao srednji prst publici, dok su mu oni zviždali. Ubrzo je ring bio pun članova organa reda i specijalnih snaga sa dugim cevima, koji su Striklanda izbacili sa događaja iz Bele kuće.
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