ŠOK USRED SRBIJE! Posle fudbalera Crvene zvezde i Partizana, bivši reprezentativac Ukrajine stigao u klub za koji niko nije čuo

Dok se većina fudbalskih transfera ovog leta odvija u najjačim evropskim ligama, jedna neobična priča dolazi iz srpskog niželigaškog fudbala.

SERGEI SUPINSKY / AFP / Profimedia

Kačer iz Belanovice, klub koji se takmiči u Kolubarskoj međuopštinskoj ligi - grupa Zapad, postao je jedna od najzanimljivijih tema u regionalnim sportskim krugovima poslednjih dana nakon što je doveo nekoliko fudbalera sa impresivnim biografijama.

Klub je prvo predstavio Miloša Bosančića, Milana Lukača i Jagoša Vukovića, a ubrzo je usledilo još jedno veliko iznenađenje - dolazak Marka Devića, bivšeg ukrajinskog reprezentativca i igrača sa bogatim međunarodnim iskustvom.

Posebnu pažnju privukao je Miloš Bosančić, koji nije stigao u Kačer samo kao fudbaler. Bivši vezni igrač Partizana, Crvene zvezde, OFK Beograda, Čukaričkog, Voždovca i Rada preuzeo je dužnost predsednika kluba i istovremeno će učestvovati na terenu. Tokom karijere, Bosančić je nastupao i u inostranstvu, a najveći uspeh postigao je sa Slovanom iz Libereca, sa kojim je osvojio češko prvenstvo.

Sa njim je stigao i iskusni golman Milan Lukač. Tokom karijere branio je za Mladost iz Bačkog Jarka, Žarkovo, Srem, Čukarički, Partizan i OFK Beograd, a iskustvo je stekao i u grčkom AEK-u i turskom Akhisaru. Lukač je igrao i za seniorsku reprezentaciju Srbije, što dovoljno govori o njegovom kvalitetu.

Defanzivnu liniju će predvoditi Jagoš Vuković, igrač koji ima možda i najbogatiju međunarodnu karijeru među novim pojačanjima. Igrao je za Crvenu zvezdu, Rad, Vojvodinu i IMT, ali i za niz poznatih evropskih klubova poput PSV Ajndhovena, Rode, Konje, Olimpijakosa i Verone. Osam puta je nosio dres reprezentacije Srbije.

U Belanovicu je stigao i Marko Dević, fudbaler koga ljubitelji fudbala pamte po odličnim igrama u Ukrajini. Rođen 1983. godine, karijeru je započeo u Zvezdari, a zatim je igrao za Železnik, Radnički Beograd i Voždovac pre nego što je otišao u Ukrajinu. Tamo je izgradio zapaženu karijeru igrajući za Volin, Metalist i Šahtjor, a kasnije je nosio dresove Rubina iz Kazanja, Al Rajana, Rostova, Vaduza i Sabaha. Dević je za reprezentaciju Ukrajine zabeležio 35 nastupa, što njegov dolazak u klub iz jednog od najnižih rangova srpskog fudbala čini još impresivnijim.

Zanimljivo je da se ambiciozni projekat u Kačeru ne tiče samo igračkog kadra. Klub je otkrio da ih očekuju i značajna ulaganja u infrastrukturu. Teren je trenutno u veoma lošem stanju i pred upravom je ozbiljan zadatak uređenja terena i klupskih objekata. Upravo zato dolazak takvih imena dobija dodatnu težinu, jer pokazuje da u Belanovici postoji jasna želja za stvaranjem ozbiljnog sportskog projekta.