FOTOGRAFIJA SVE GOVORI: Pogledajte razliku između predsednika Vučića i političara Đokića
PRETHODNIH dana veliku pažnju u medijima izazvalo je sramno ponašanje političara Vladana Đokića.
Naime, on je uslikan u manastiru Hilandar i upravo je njegovo ponašanje bilo povod za brojne kritike.
Sada se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja najbolje pokazuje razliku između političara Đokića i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.
Dok predsednik u ovoj ogromnoj svetinji ponizno kleči poklanjajući se ikoni Bogorodice Trojeručice, Đokić je odlučio da se ponaša kao da je u kafani. U farmerkama raspojasan sedi, dok svi drugi vernici oko njega smerno stoje.
Sramota!
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