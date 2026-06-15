Politika

FOTOGRAFIJA SVE GOVORI: Pogledajte razliku između predsednika Vučića i političara Đokića

В. Н.

15. 06. 2026. u 09:05

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PRETHODNIH dana veliku pažnju u medijima izazvalo je sramno ponašanje političara Vladana Đokića.

ФОТОГРАФИЈА СВЕ ГОВОРИ: Погледајте разлику између председника Вучића и политичара Ђокића

Foto: Printskrin

Naime, on je uslikan u manastiru Hilandar i upravo je njegovo ponašanje bilo povod za brojne kritike.

Sada se na društvenim mrežama pojavila fotografija koja najbolje pokazuje razliku između političara Đokića i predsednika Srbije, Aleksandra Vučića.

Dok predsednik u ovoj ogromnoj svetinji ponizno kleči poklanjajući se ikoni Bogorodice Trojeručice, Đokić je odlučio da se ponaša kao da je u kafani. U farmerkama raspojasan sedi, dok svi drugi vernici oko njega smerno stoje.

Sramota!

Foto: Printskrin

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