Ručak dana

HRSKAVI PILEĆI BATACI SA LIMUNOM I ORIGANOM: Ovo jelo spaja jednostavnu pripremu i bogate mediteranske ukuse

Milena Tomasevic

26. 01. 2026. u 07:00 >> 06:34

Miris limuna i origana, u kombinaciji sa dinstanim komoračem, krompirom, belim lukom i maslinama, donosi savršen spoj svežine i punoće ukusa, idealan za porodični ručak ili nedeljni sto.

ХРСКАВИ ПИЛЕЋИ БАТАЦИ СА ЛИМУНОМ И ОРИГАНОМ: Ово јело спаја једноставну припрему и богате медитеранске укусе

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 6–8 pilećih bataka 
  • 1 glavica komorača 
  • 500 gr krompira 
  • 1 cela glavica crnog luka 
  • 1 limun  
  • 2–3 čena belog luka  
  • 2 kašičice sušenog origana
  • maslinovo ulje
  • šaka maslina 
  • so i biber po ukusu
  • malo bujona ili vode

Priprema:

Pileće batake posolite, pobiberite i utrljajte mešavinom maslinovog ulja, limunovog soka, rendane korice limuna, origana i sitno seckanog belog luka. Ostavite da odstoji najmanje 30 minuta.

U pleh rasporedite komorač, krompir i polovine ccrnog luka, posolite, dodajte malo maslinovog ulja i kratko promešajte. Nalijte malo bujona ili vode da povrće lagano dinsta tokom pečenja.

Preko povrća poređajte marinirane pileće batake, kožom nagore. Dodajte masline.

Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 45–50 minuta, dok batake ne postanu zlatno-hrskave, a povrće mekano i aromatično. Po potrebi, poslednjih 5–10 minuta uključite gornji grejač za dodatnu hrskavost.

Poslužite toplo, uz svežu salatu ili domaći hleb.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKI HULIGANI NAPALI SRBE - DEVET HRVATA ZAVRŠILO U BOLNICI: Detalji tuče navijača u Tuzli

HRVATSKI HULIGANI NAPALI SRBE - DEVET HRVATA ZAVRŠILO U BOLNICI: Detalji tuče navijača u Tuzli