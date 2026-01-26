HRSKAVI PILEĆI BATACI SA LIMUNOM I ORIGANOM: Ovo jelo spaja jednostavnu pripremu i bogate mediteranske ukuse
Miris limuna i origana, u kombinaciji sa dinstanim komoračem, krompirom, belim lukom i maslinama, donosi savršen spoj svežine i punoće ukusa, idealan za porodični ručak ili nedeljni sto.
- 6–8 pilećih bataka
- 1 glavica komorača
- 500 gr krompira
- 1 cela glavica crnog luka
- 1 limun
- 2–3 čena belog luka
- 2 kašičice sušenog origana
- maslinovo ulje
- šaka maslina
- so i biber po ukusu
- malo bujona ili vode
Priprema:
Pileće batake posolite, pobiberite i utrljajte mešavinom maslinovog ulja, limunovog soka, rendane korice limuna, origana i sitno seckanog belog luka. Ostavite da odstoji najmanje 30 minuta.
U pleh rasporedite komorač, krompir i polovine ccrnog luka, posolite, dodajte malo maslinovog ulja i kratko promešajte. Nalijte malo bujona ili vode da povrće lagano dinsta tokom pečenja.
Preko povrća poređajte marinirane pileće batake, kožom nagore. Dodajte masline.
Pecite u rerni zagrejanoj na 200°C oko 45–50 minuta, dok batake ne postanu zlatno-hrskave, a povrće mekano i aromatično. Po potrebi, poslednjih 5–10 minuta uključite gornji grejač za dodatnu hrskavost.
Poslužite toplo, uz svežu salatu ili domaći hleb.
Prijatno!
