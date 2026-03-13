LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.
Petak
18.00 Karagumruk - Fenerbahče 2 (1.40)
21.00 Reksam - Svonsi D 1+ (1.29)
Ukupna kvota: 2.44
Danas verujemo favoritima, Fener je daleko bolji od Karagumruka, Viljareal ne bi smeo sebi dozvoliti poraz od Alavesa koji je u velikom padu forme, dok Reksam koji se bori za plej-of redovno daje golove pred svojim navijačima.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
