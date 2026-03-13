Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

13. 03. 2026. u 07:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

Foto: Profimedia

Petak

18.00 Karagumruk - Fenerbahče 2 (1.40)

21.00 Alaves - Viljareal X2 (1.35)
21.00 Reksam - Svonsi D 1+ (1.29)

Ukupna kvota: 2.44

Danas verujemo favoritima, Fener je daleko bolji od Karagumruka, Viljareal ne bi smeo sebi dozvoliti poraz od Alavesa koji je u velikom padu forme, dok Reksam koji se bori za plej-of redovno daje golove pred svojim navijačima.

