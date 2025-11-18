Ručak dana

PILEĆE ĆUFTE U KREMASTOM SOSU SA KARFIOLOM: Divno za hladne dane i porodični ručak

Milena Tomasevic

18. 11. 2025. u 08:00

Ovo jelo je čista udobnost na tanjiru. Nežne pileće ćufte u kremastom sosu sa karfiolom i povrćem – savršene za hladne dane.

ПИЛЕЋЕ ЋУФТЕ У КРЕМАСТОМ СОСУ СА КАРФИОЛОМ: Дивно за хладне дане и породични ручак

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ćufte:
  • 500 gr mlevenog pilećeg mesa
  • 1 jaje
  • 2 kašike prezli
  • 1 čen belog luka, izgnječen
  • so i biber po ukusu
  • sitno seckan peršun

Za kremasti sos:

  • 1 mali karfiol (isečen na cvetiće)
  • 1 šargarepa (tanko isečena)
  • 1/2 glavice crnog luka (sitno iseckanog)
  • 2 kašike putera
  • 2 kašike brašna
  • 500 ml pileće ili povrćne čorbe
  • 150 ml pavlake za kuvanje (30%)
  • so, biber
  • prstohvat muškatnog oraščića
  • peršun za posipanje

Priprema

U činiji pomešajte mleveno pileće meso, jaje, prezle, beli luk, so, biber i peršun. Umesite kompaktnu masu i oblikujte male ćufte veličine oraha. U tiganju zagrejte malo ulja i pržite ćufte 5–7 minuta, dok blago ne porumene sa svih strana. Izvadite ih i ostavite sa strane.

U široj šerpi otopite puter. Dodajte crni luk i šargarepu i pržite 3–4 minuta, dok ne omekšaju. Dodajte brašno i mešajte oko 1 minut da blago porumeni. Postepeno sipajte čorbu, neprestano mešajući da se ne stvore grudvice. Kada sos provri, ubacite cvetiće karfiola. Kuvajte 10 minuta, dok povrće ne omekša.

Dodajte prethodno pržene ćufte u sos. Kuvajte još 10–15 minuta na srednjoj vatri, da se ukusi povežu i meso potpuno skuva. Umešajte pavlaku i začine: so, biber i prstohvat muškatnog oraščića. Kuvajte još 2–3 minuta dok sos ne postane gust i kremast.

Poslužite toplo, posuto svežim peršunom. Odlično se slaže uz pire krompir, pirinač, testeninu ili samo uz toplu pogaču.

Prijatno!

