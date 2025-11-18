PILEĆE ĆUFTE U KREMASTOM SOSU SA KARFIOLOM: Divno za hladne dane i porodični ručak
Ovo jelo je čista udobnost na tanjiru. Nežne pileće ćufte u kremastom sosu sa karfiolom i povrćem – savršene za hladne dane.
Sastojci
- 500 gr mlevenog pilećeg mesa
- 1 jaje
- 2 kašike prezli
- 1 čen belog luka, izgnječen
- so i biber po ukusu
- sitno seckan peršun
Za kremasti sos:
- 1 mali karfiol (isečen na cvetiće)
- 1 šargarepa (tanko isečena)
- 1/2 glavice crnog luka (sitno iseckanog)
- 2 kašike putera
- 2 kašike brašna
- 500 ml pileće ili povrćne čorbe
- 150 ml pavlake za kuvanje (30%)
- so, biber
- prstohvat muškatnog oraščića
- peršun za posipanje
Priprema
U činiji pomešajte mleveno pileće meso, jaje, prezle, beli luk, so, biber i peršun. Umesite kompaktnu masu i oblikujte male ćufte veličine oraha. U tiganju zagrejte malo ulja i pržite ćufte 5–7 minuta, dok blago ne porumene sa svih strana. Izvadite ih i ostavite sa strane.
U široj šerpi otopite puter. Dodajte crni luk i šargarepu i pržite 3–4 minuta, dok ne omekšaju. Dodajte brašno i mešajte oko 1 minut da blago porumeni. Postepeno sipajte čorbu, neprestano mešajući da se ne stvore grudvice. Kada sos provri, ubacite cvetiće karfiola. Kuvajte 10 minuta, dok povrće ne omekša.
Dodajte prethodno pržene ćufte u sos. Kuvajte još 10–15 minuta na srednjoj vatri, da se ukusi povežu i meso potpuno skuva. Umešajte pavlaku i začine: so, biber i prstohvat muškatnog oraščića. Kuvajte još 2–3 minuta dok sos ne postane gust i kremast.
Poslužite toplo, posuto svežim peršunom. Odlično se slaže uz pire krompir, pirinač, testeninu ili samo uz toplu pogaču.
Prijatno!
Preporučujemo
DINSTANA KOBASICA SA KUPUSOM: Recept za tradicionalno domaće jelo
18. 11. 2025. u 07:00
ŠTRUDLA OD JABUKA: Kolač koji uvek uspeva
17. 11. 2025. u 15:00
"TI SI KRETEN!" Žestoka svađa u studiju Hit tvita, Babić udario na Antonijevića
ŽESTOKA svađa izbila je večeras u studiju televizije "Pink" u emisiji Hit Tvit gde gostuju predsednica Narodne Skupštine Srbije Ana Brnabić, pravnik Milan Antonijević i biznismen Branko Babić.
16. 11. 2025. u 21:55
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
ZVUCI SEKSA U BRITANSKOM PARLAMENTU: Posle skandala - uhapšena dva muškarca
DVOJICA muškarca uhapšena su, pa puštena na slobodu uz kauciju, nakon što je mobilni telefon postavljen u Donjem domu britanskog parlamenta kako bi puštao "seksualne zvukove" tokom poslaničkih pitanja britanskom premijeru Kiru Starmeru.
16. 11. 2025. u 20:32
Komentari (0)