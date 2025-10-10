Ručak dana

PILEĆE ĆUFTE: Ukusno, toplo i kremasto

Milena Tomasevic

10. 10. 2025. u 11:43

Nežne pileće ćufte u sosu od povrća i karfiola ne zahtevaju mnogo vremena, a pružaju maksimum ukusa. Savršene za hladne jesenje dane.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za ćufte:
  • 500 gr mlevene pilećine
  • 1 jaje
  • 2 kašike prezli
  • 1 čen belog luka (isceđen)
  • so, biber, sečeni peršun

Za sos:

  • 1 mali karfiol (na cvetiće)
  • 1 šargarepa (na kolutiće)
  • ½ glavice crnog luka (sitno iseckano)
  • 2 kašike putera
  • 2 kašike brašna
  • 500 ml povrćne ili pileće čorbe
  • 150 ml pavlake za kuvanje
  • so, biber, prstohvat muškatnog oraščića
  • sveže sečeni peršun za posipanje

Priprema

Ćufte: Pomešajte sve sastojke, oblikujte male ćufte i kratko ih propržite na malo ulja da porumene. Sklonite sa strane.

Sos: Na puteru propržite luk i šargarepu. Dodajte brašno, kratko mešajte, pa ulijte čorbu. Dodajte karfiol i kuvajte 10 minuta.

Ubacite ćufte u sos i kuvajte još 10–15 minuta. Dodajte pavlaku, začine i kratko prokuvajte dok se ne zgusne.

Servirajte toplo, posuto peršunom. Idealno uz pire, rižu ili hleb.

Uživajte!

MILORAD POBEDIO NA IZBORIMA S JEDNIM GLASOM: Tri nevažeća listića, a izašlo 4 ljudi - glasao sam za sebe, ženi rekao da ne izađe na izbore

KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU