PILEĆE ĆUFTE: Ukusno, toplo i kremasto
Nežne pileće ćufte u sosu od povrća i karfiola ne zahtevaju mnogo vremena, a pružaju maksimum ukusa. Savršene za hladne jesenje dane.
Sastojci
- 500 gr mlevene pilećine
- 1 jaje
- 2 kašike prezli
- 1 čen belog luka (isceđen)
- so, biber, sečeni peršun
Za sos:
- 1 mali karfiol (na cvetiće)
- 1 šargarepa (na kolutiće)
- ½ glavice crnog luka (sitno iseckano)
- 2 kašike putera
- 2 kašike brašna
- 500 ml povrćne ili pileće čorbe
- 150 ml pavlake za kuvanje
- so, biber, prstohvat muškatnog oraščića
- sveže sečeni peršun za posipanje
Priprema
Ćufte: Pomešajte sve sastojke, oblikujte male ćufte i kratko ih propržite na malo ulja da porumene. Sklonite sa strane.
Sos: Na puteru propržite luk i šargarepu. Dodajte brašno, kratko mešajte, pa ulijte čorbu. Dodajte karfiol i kuvajte 10 minuta.
Ubacite ćufte u sos i kuvajte još 10–15 minuta. Dodajte pavlaku, začine i kratko prokuvajte dok se ne zgusne.
Servirajte toplo, posuto peršunom. Idealno uz pire, rižu ili hleb.
Uživajte!
