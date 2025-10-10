PILEĆE ĆUFTE: Ukusno, toplo i kremasto

Nežne pileće ćufte u sosu od povrća i karfiola ne zahtevaju mnogo vremena, a pružaju maksimum ukusa. Savršene za hladne jesenje dane.

FOTO: Novosti

Sastojci



500 gr mlevene pilećine

1 jaje

2 kašike prezli

1 čen belog luka (isceđen)

so, biber, sečeni peršun

Za sos:

1 mali karfiol (na cvetiće)

1 šargarepa (na kolutiće)

½ glavice crnog luka (sitno iseckano)

2 kašike putera

2 kašike brašna

500 ml povrćne ili pileće čorbe

150 ml pavlake za kuvanje

so, biber, prstohvat muškatnog oraščića

sveže sečeni peršun za posipanje

Priprema

Ćufte: Pomešajte sve sastojke, oblikujte male ćufte i kratko ih propržite na malo ulja da porumene. Sklonite sa strane.

Sos: Na puteru propržite luk i šargarepu. Dodajte brašno, kratko mešajte, pa ulijte čorbu. Dodajte karfiol i kuvajte 10 minuta.

Ubacite ćufte u sos i kuvajte još 10–15 minuta. Dodajte pavlaku, začine i kratko prokuvajte dok se ne zgusne.

Servirajte toplo, posuto peršunom. Idealno uz pire, rižu ili hleb.

Uživajte!