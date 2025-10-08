RECEPT ZA SLAVSKU SARMU: Tradicija stara 100 godina, a miris obara sa nogu
RECEPT za slavsku sarmu se godinama prenosi, a postao je viralan jer garantuje da će biti savršeno čvrsta spolja i sočna iznutra.
Ništa ne miriše na slavu kao sarma koja se krčka satima, a topi se pod kašikom. Kad se otvori poklopac i zamiriše dimljeno meso i kupus, znate da je slavska trpeza spremna.
Sastojci:
1 glavica kiselog kupusa (veća, zbijena)
800 g mešanog mlevenog mesa (svinjsko-juneće)
150 g dimljene slanine (sitno seckane)
1 veća glavica crnog luka
100 g pirinča
2 šargarepe (narendane)
1 jaje
1 kašičica suvog začina
so, biber, tucana paprika
1 kašika masti
1 kašika brašna
1 kašičica aleve paprike
2 lista lovora nekoliko
nekoliko parčića suvog mesa ili rebarca
Priprema:
Odvojite listove kupusa i odseci zadebljane delove. Na malo masti propržite sitno seckan luk i slaninu dok ne zamirišu. Dodajte rendanu šargarepu, pa pirinač, mleveno meso, začine i jaje. Sve dobro izmešajte. Na svaki list stavite kašiku fila, urolaj i uvucite krajeve.
Na dno šerpe stavite nekoliko listova kupusa i parče suvog mesa, pa red sarmi. Poređajte red po red, između ubacite lovor i još malo suvog mesa.
U tiganju napravi zapršku na kašici masti proprži brašno i alevu papriku, dodajte malo vode i sve to sipajte preko sarmi. Nalijte vrelom vodom (da prekrije), poklopite tanjirom i poklopcem.
Krčkajte minimum 3 sata na laganoj vatri, a najbolji ukus dobija ako se sutradan samo podgreje u rerni.
(Informer)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
HRVATSKA DOBILA OPOMENU IZ EU: Imaju rok od dva meseca, inače idu na Evropski sud pravde
HRVATSKA je u oktobarskom paketu postupaka zbog povrede prava Evropske unije dobila jedno obrazloženo mišljenje i jednu službenu opomenu, piše hrvatski Indeks.
08. 10. 2025. u 14:28
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"ETO ME BRZO KOD TEBE, STARI MOJ" Halidova žena teško podnela vest o smrti pevača
SEJDA Bešlić teško je podnela smrt svog životnog saputnika Halida Bešlića, koji je premunuo u 72. godini života u Sarajevu. Kada su joj saopštili da je pevač preminuo, tužnim rečima je prokomnetarisala "Eto mene brzo kod tebe, stari moj", piše Kurir. Njene reči kidaju srce i dušu.
08. 10. 2025. u 07:47
Komentari (0)