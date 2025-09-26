Ručak dana

PAPRIKE PUNJENE SOJOM, PEČURKAMA I PIRINČEM: Lagani posni obrok

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 14:00

Lagano, zdravo i ukusno jelo koje će obradovati sve ljubitelje povrća i vegetarijanskih obroka. Sojine ljuspice i pečurke daju bogat ukus, dok se sir topi i upotpunjuje kremastu teksturu punjenja.

ПАПРИКЕ ПУЊЕНЕ СОЈОМ, ПЕЧУРКАМА И ПИРИНЧЕМ: Лагани посни оброк

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 paprike)

  • 4 crvene paprike šilje
  • 1 praziluk
  • 100 gr sojinih ljuspica
  • 200 gr šampinjona
  • 100 gr pirinča
  • 1 krompir
  • 100 gr sira 
  • voda
  • so i biber po ukusu
  • 1 kašika brašna 

Priprema

Sojine ljuspice potopite u vodi da nabubre oko 10 minuta. U tiganju na malo vode dinstajte  šampinjone. Dodajte sojine ljuspice i dobro promešajte. Umešajte prethodno skuvani pirinač i sve dobro sjedinite.

Paprike očistite i napunite pripremljenim nadevom.  Postavite krompir isečen na kolutove preko paprika i narežite sir na vrh. Sve stavite u pleh i prelite vodom tako da bude do pola paprika. U posebnoj činiji napravite zapršku tako što ćete brašno pomešati sa vodom i preliti preko paprika.Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta, dok paprike ne omekšaju, a sir se ne rastopi.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja
Salate i čorbe

0 2

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja

Čimičuri je jedan od najpoznatijih sosova argentinske kuhinje, koji se najčešće služi uz pečeno meso, ali se odlično slaže i sa povrćem, ribom ili svežim hlebom. Osvežavajući i aromatičan, priprema se od nekoliko osnovnih namirnica i spreman je za samo nekoliko minuta.

26. 09. 2025. u 16:00

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno
Ručak dana

0 3

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno

Topla, kremasta i mirisna kombinacija paprike, paradajza i svežeg sira prava je poslastica za ljubitelje laganih, ali hranljivih jela. Jednostavna priprema i bogat ukus čine ovaj paprikaš savršenim izborom za ručak ili večeru, uz svež hleb ili kao prilog mesu.

26. 09. 2025. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica

ZA CENZURU! Dakota u providnoj čipki - bez grudnjaka i gaćica