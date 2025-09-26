PAPRIKE PUNJENE SOJOM, PEČURKAMA I PIRINČEM: Lagani posni obrok
Lagano, zdravo i ukusno jelo koje će obradovati sve ljubitelje povrća i vegetarijanskih obroka. Sojine ljuspice i pečurke daju bogat ukus, dok se sir topi i upotpunjuje kremastu teksturu punjenja.
Sastojci (za 4 paprike)
- 4 crvene paprike šilje
- 1 praziluk
- 100 gr sojinih ljuspica
- 200 gr šampinjona
- 100 gr pirinča
- 1 krompir
- 100 gr sira
- voda
- so i biber po ukusu
- 1 kašika brašna
Priprema
Sojine ljuspice potopite u vodi da nabubre oko 10 minuta. U tiganju na malo vode dinstajte šampinjone. Dodajte sojine ljuspice i dobro promešajte. Umešajte prethodno skuvani pirinač i sve dobro sjedinite.
Paprike očistite i napunite pripremljenim nadevom. Postavite krompir isečen na kolutove preko paprika i narežite sir na vrh. Sve stavite u pleh i prelite vodom tako da bude do pola paprika. U posebnoj činiji napravite zapršku tako što ćete brašno pomešati sa vodom i preliti preko paprika.Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta, dok paprike ne omekšaju, a sir se ne rastopi.
Prijatno!
