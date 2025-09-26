PAPRIKE PUNJENE SOJOM, PEČURKAMA I PIRINČEM: Lagani posni obrok

Lagano, zdravo i ukusno jelo koje će obradovati sve ljubitelje povrća i vegetarijanskih obroka. Sojine ljuspice i pečurke daju bogat ukus, dok se sir topi i upotpunjuje kremastu teksturu punjenja.

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 paprike)

4 crvene paprike šilje

1 praziluk

100 gr sojinih ljuspica

200 gr šampinjona

100 gr pirinča

1 krompir

100 gr sira

voda

so i biber po ukusu

1 kašika brašna

Priprema

Sojine ljuspice potopite u vodi da nabubre oko 10 minuta. U tiganju na malo vode dinstajte šampinjone. Dodajte sojine ljuspice i dobro promešajte. Umešajte prethodno skuvani pirinač i sve dobro sjedinite.

Paprike očistite i napunite pripremljenim nadevom. Postavite krompir isečen na kolutove preko paprika i narežite sir na vrh. Sve stavite u pleh i prelite vodom tako da bude do pola paprika. U posebnoj činiji napravite zapršku tako što ćete brašno pomešati sa vodom i preliti preko paprika.Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 30 minuta, dok paprike ne omekšaju, a sir se ne rastopi.

Prijatno!