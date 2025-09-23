Ručak dana

BAKALAR IZ RERNE SA ČERIJEM I TIMIJANOM: Lagano mediteransko jelo za svaki dan

Sveži paradajz, mirisni timijan i nežno meso bakalara spajaju se u ovom jednostavnom receptu koji donosi more na vaš sto. Za manje od pola sata dobijate zdrav i ukusan ručak ili večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 400 gr fileta bakalara
  • 10-ak čeri paradajza
  • 5 gr svežeg timijana
  • 2 kašike maslinovog ulja
  • 2 čena belog luka
  • so i biber po ukusu

Priprema

Zagrejte rernu na 200 °C. U pleh stavite čeri paradajz, malo timijana i belog luka. Posolite i pobiberite bakalar, položite ga preko paradajza, pa prekrijte ostatkom sastojaka. Poprskajte maslinovim uljem i pecite 20–25 minuta, dok riba ne postane sočna i lako se lista.

Prijatno!

