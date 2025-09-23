BAKALAR IZ RERNE SA ČERIJEM I TIMIJANOM: Lagano mediteransko jelo za svaki dan
Sveži paradajz, mirisni timijan i nežno meso bakalara spajaju se u ovom jednostavnom receptu koji donosi more na vaš sto. Za manje od pola sata dobijate zdrav i ukusan ručak ili večeru.
Sastojci
- 400 gr fileta bakalara
- 10-ak čeri paradajza
- 5 gr svežeg timijana
- 2 kašike maslinovog ulja
- 2 čena belog luka
- so i biber po ukusu
Priprema
Zagrejte rernu na 200 °C. U pleh stavite čeri paradajz, malo timijana i belog luka. Posolite i pobiberite bakalar, položite ga preko paradajza, pa prekrijte ostatkom sastojaka. Poprskajte maslinovim uljem i pecite 20–25 minuta, dok riba ne postane sočna i lako se lista.
Prijatno!
