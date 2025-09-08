Ručak dana

LOSOS KAO IZ RESTORANA: Počastite se zdravim i brzim ručkom

Jovana Švedić

08. 09. 2025. u 12:00

ODLIČAN za laganu i zdravu večeru, a može se obogatiti i prelivom od limunovog soka i maslinovog ulja pre pečenja.

Sastojci:

  • 450 g filea lososa, prepolovljen
  • maslinovo ulje
  • 1 mali paradajz, iseckan
  • 5 crni luk (zeleni deo), iseckanih
  • prstohvat soli
  • prstohvat bibera

Priprema:

  • Zagrejte rernu na 185°C.
  • Losos stavite na pleh prethodno premazan maslinovim uljem ili u plitku posudu za pečenje. Ako su ivice tanke, preklopite ih ispod filea da se ravnomerno ispeku.
  • Na losos narežite iseckani paradajz i mladi luk. Posolite i pobiberite po ukusu.
  • Pecite u zagrejanoj rerni, bez poklopca, oko 20 minuta ili dok riba lako ne razdvaja na vlakna viljuškom.
  • Poslužite toplo uz prilog po želji.

