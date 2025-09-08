LOSOS KAO IZ RESTORANA: Počastite se zdravim i brzim ručkom
ODLIČAN za laganu i zdravu večeru, a može se obogatiti i prelivom od limunovog soka i maslinovog ulja pre pečenja.
Sastojci:
- 450 g filea lososa, prepolovljen
- maslinovo ulje
- 1 mali paradajz, iseckan
- 5 crni luk (zeleni deo), iseckanih
- prstohvat soli
- prstohvat bibera
Priprema:
- Zagrejte rernu na 185°C.
- Losos stavite na pleh prethodno premazan maslinovim uljem ili u plitku posudu za pečenje. Ako su ivice tanke, preklopite ih ispod filea da se ravnomerno ispeku.
- Na losos narežite iseckani paradajz i mladi luk. Posolite i pobiberite po ukusu.
- Pecite u zagrejanoj rerni, bez poklopca, oko 20 minuta ili dok riba lako ne razdvaja na vlakna viljuškom.
- Poslužite toplo uz prilog po želji.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)