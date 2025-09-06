Ručak dana

KIŠ SA PIRE KROMPIROM: Recept za savršenu večeru

Milena Tomasevic

06. 09. 2025. u 01:33

Umesto tradicionalnog testa, ovaj kiš ima podlogu od krompira, što ga čini i zasitnijim i neobičnim. Lagan za pripremu, a bogat ukusom – savršen za ručak ili večeru uz svežu salatu.

КИШ СА ПИРЕ КРОМПИРОМ: Рецепт за савршену вечеру

FOTO: Novosti


Sastojci 
  • 6–8 pečenih krompira (kuvanih u ljusci, blago ohlađenih)
  • 200 gr bebi spanaća
  • 1 mladi luk
  • 1 čen belog luka
  • 200 ml pavlake
  • 100 gr krem sira sa začinima
  • 4 jaja
  • 200 gr  feta sira
  • 100 gr rendanog sira
  • so, biber

Začini po ukusu: paprika, beli luk u prahu, muškatni oraščić, ruzmarin, timijan, origano, vlašac

Priprema

Podloga od krompira

Krompir staviti u podmazan pleh i pritisnuti čašom ili kašikom da prekrije dno. Posputi solju i odabranim začinima.

Nadev od spanaća

Spanać oprati, ocediti i iseckati. Na malo maslinovog ulja propržiti spanać sa seckanim mladim lukom i belim lukom. Ponovo dobro ocediti.

Smesa od jaja i pavlake

Umutiti pavlaku, jaja, krem sir i začine u glatku masu.

Slaganje kiša

Na podlogu od krompira rasporediti spanać i izmrvljenu fetu. Preliti smesom od jaja i pavlake. Posputi rendanim sirom.

Pečenje

Peći na 210 °C (425 °F) 30–40 minuta, dok se ne stegne i dobije zlatnu boju.

Saveti

Poslužiti uz svežu zelenu salatu. 

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva

Srce solidarnosti i moć pokreta za bolji svet: Svetski dan dobročinstva