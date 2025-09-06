KIŠ SA PIRE KROMPIROM: Recept za savršenu večeru
Umesto tradicionalnog testa, ovaj kiš ima podlogu od krompira, što ga čini i zasitnijim i neobičnim. Lagan za pripremu, a bogat ukusom – savršen za ručak ili večeru uz svežu salatu.
- 6–8 pečenih krompira (kuvanih u ljusci, blago ohlađenih)
- 200 gr bebi spanaća
- 1 mladi luk
- 1 čen belog luka
- 200 ml pavlake
- 100 gr krem sira sa začinima
- 4 jaja
- 200 gr feta sira
- 100 gr rendanog sira
- so, biber
Začini po ukusu: paprika, beli luk u prahu, muškatni oraščić, ruzmarin, timijan, origano, vlašac
Priprema
Podloga od krompira
Krompir staviti u podmazan pleh i pritisnuti čašom ili kašikom da prekrije dno. Posputi solju i odabranim začinima.
Nadev od spanaća
Spanać oprati, ocediti i iseckati. Na malo maslinovog ulja propržiti spanać sa seckanim mladim lukom i belim lukom. Ponovo dobro ocediti.
Smesa od jaja i pavlake
Umutiti pavlaku, jaja, krem sir i začine u glatku masu.
Slaganje kiša
Na podlogu od krompira rasporediti spanać i izmrvljenu fetu. Preliti smesom od jaja i pavlake. Posputi rendanim sirom.
Pečenje
Peći na 210 °C (425 °F) 30–40 minuta, dok se ne stegne i dobije zlatnu boju.
Saveti
Poslužiti uz svežu zelenu salatu.
Prijatno!
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"CINIČAN - U POZITIVNOM SMISLU": Moskva o Trampovim pokušajim da okonča ratove
PRISTUP američkog predsednika Donalda Trampa u vođenju diplomatije kroz sklapanje trgovinskih dogovora "prilično je ciničan", ali u pozitivnom smislu, izjavio je u petak predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.
05. 09. 2025. u 19:51
Komentari (0)