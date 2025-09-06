KIŠ SA PIRE KROMPIROM: Recept za savršenu večeru

ČAK i kad nema nijedan argument, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas pronalazi povod da se ubaci u ulogu bajnog opozicionara i, kao po pravilu, ispadne smešan. Ovoga puta Đilas je našao za shodno da udari na jedan od najvećih političkih događaja u svetu, a učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića pokuša da umanji i to na tako banalan način, kao što je prebrojavanje zvezdica na hotelu gde je spavao.