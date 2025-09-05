CEZAR SALATA SA PILETINOM U TORTILJI: Recept za ručak u pokretu
Zamislite klasičnu Cezar salatu, ali u obliku koji možete poneti i jesti u pokretu! Grilovana ili pečena piletina, hrskava salata, kremasti Cezar dresing i parmezan umotani u toplu tortilju. Jednostavno, zdravo i ukusno!
Sastojci (za 4 rolnice):
Piletina:
- 2 pileća filea ili bataka
- 1 kašika maslinovog ulja
- 1 kašičica belog luka u prahu
- 1 kašičica paprike
- so i crni biber
Fil za rolnicu:
- 4 velike tortilje od brašna
- 3 šolje zelene salate, iseckane
- ½ šolje Cezar dresinga (kupovnog ili domaćeg)
- ¼ šolje rendanog parmezana
- ½ šolje krutona, blago zgnječenih
- kriška limuna (po želji)
Priprema:
Piletina: Začinite maslinovim uljem, belim lukom u prahu, paprikom, solju i biberom. Pecite na roštilju ili u tiganju 6–7 minuta sa svake strane. Ostavite da odstoji 5 minuta, pa isecite na tanke trakice.
Podloga:
U činiji pomešajte salatu, Cezar dresing, parmezan i krutone dok ne dobijete kremastu smesu.
Slaganje rolnica: Lagano zagrejte tortilje. Stavite malo salate u sredinu, dodajte piletinu i po želji iscedite malo limunovog soka. Preklopite strane i čvrsto umotajte.
Posluživanje: Presecite na pola. Poslužite sa čipsom, štapićima od povrća ili salatom. Možete ih pripremiti i unapred, umotati u foliju i čuvati do 2 dana u frižideru.
Prijatno!
