CEZAR SALATA SA PILETINOM U TORTILJI: Recept za ručak u pokretu

Zamislite klasičnu Cezar salatu, ali u obliku koji možete poneti i jesti u pokretu! Grilovana ili pečena piletina, hrskava salata, kremasti Cezar dresing i parmezan umotani u toplu tortilju. Jednostavno, zdravo i ukusno!

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 rolnice):

Piletina:

2 pileća filea ili bataka

1 kašika maslinovog ulja

1 kašičica belog luka u prahu

1 kašičica paprike

so i crni biber

Fil za rolnicu:

4 velike tortilje od brašna

3 šolje zelene salate, iseckane

½ šolje Cezar dresinga (kupovnog ili domaćeg)

¼ šolje rendanog parmezana

½ šolje krutona, blago zgnječenih

kriška limuna (po želji)

Priprema:

Piletina: Začinite maslinovim uljem, belim lukom u prahu, paprikom, solju i biberom. Pecite na roštilju ili u tiganju 6–7 minuta sa svake strane. Ostavite da odstoji 5 minuta, pa isecite na tanke trakice.

Podloga:

U činiji pomešajte salatu, Cezar dresing, parmezan i krutone dok ne dobijete kremastu smesu.

Slaganje rolnica: Lagano zagrejte tortilje. Stavite malo salate u sredinu, dodajte piletinu i po želji iscedite malo limunovog soka. Preklopite strane i čvrsto umotajte.

Posluživanje: Presecite na pola. Poslužite sa čipsom, štapićima od povrća ili salatom. Možete ih pripremiti i unapred, umotati u foliju i čuvati do 2 dana u frižideru.

Prijatno!