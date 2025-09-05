Ručak dana

CEZAR SALATA SA PILETINOM U TORTILJI: Recept za ručak u pokretu

Milena Tomasevic

05. 09. 2025. u 08:26

Zamislite klasičnu Cezar salatu, ali u obliku koji možete poneti i jesti u pokretu! Grilovana ili pečena piletina, hrskava salata, kremasti Cezar dresing i parmezan umotani u toplu tortilju. Jednostavno, zdravo i ukusno!

ЦЕЗАР САЛАТА СА ПИЛЕТИНОМ У ТОРТИЉИ: Рецепт за ручак у покрету

FOTO: Novosti

Sastojci (za 4 rolnice):

Piletina:

  • 2 pileća filea ili bataka
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • 1 kašičica belog luka u prahu
  • 1 kašičica paprike
  • so i crni biber

Fil za rolnicu:

  • 4 velike tortilje od brašna
  • 3 šolje zelene salate, iseckane
  • ½ šolje Cezar dresinga (kupovnog ili domaćeg)
  • ¼ šolje rendanog parmezana
  • ½ šolje krutona, blago zgnječenih
  • kriška limuna (po želji)

Priprema:

Piletina: Začinite maslinovim uljem, belim lukom u prahu, paprikom, solju i biberom. Pecite na roštilju ili u tiganju 6–7 minuta sa svake strane. Ostavite da odstoji 5 minuta, pa isecite na tanke trakice.

Podloga:

U činiji pomešajte salatu, Cezar dresing, parmezan i krutone dok ne dobijete kremastu smesu.

Slaganje rolnica: Lagano zagrejte tortilje. Stavite malo salate u sredinu, dodajte piletinu i po želji iscedite malo limunovog soka. Preklopite strane i čvrsto umotajte.

Posluživanje: Presecite na pola. Poslužite sa čipsom, štapićima od povrća ili salatom. Možete ih pripremiti i unapred, umotati u foliju i čuvati do 2 dana u frižideru.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!