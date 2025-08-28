Ručak dana

PILEĆA DŽIGERICA SA PAPRIKOM I KROMPIRO: Recept za domaći specijalitet.

Milena Tomasevic

28. 08. 2025. u 06:53

Jednostavno, ukusno i hranljivo jelo koje spaja tradiciju i toplinu domaće kuhinje.

ПИЛЕЋА ЏИГЕРИЦА СА ПАПРИКОМ И КРОМПИРО: Рецепт за домаћи специјалитет.

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 500 gr pileće džigerice
  • 2 mala crna luka
  • 4 čena belog luka
  • 2 srednja krompira

2 paprike zelena i crvena

malo ljute paprike (po želji)

2 lovorova lista

1/2 čaše belog vina

so i crni biber

1 kašičica crvene paprike

1 kašičica  pilećeg bujona

maslinovo ulje

2 kašike soja sosa

U dubokom tiganju prvo propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte džigerice, isečene na komade i kuvajte dok ne promene boju sa obe strane. Dodajte beli luk isečen na kriške, krompir isečen ne previše krupno i pomešajte ih sa džigericama dok se ne zagreju, a zatim prelijte vinom. Dodajte  lovorov list i beli luk. Ostavite dok vino ne ispari. Dodajte paprike isečene na trakice. Posolite crvenom paprikom, crnim biberom, 2 kašike soja sosa. Dodajte 1 šolju pilećeg bujona. Poklopite i ostavite da se sastojci kuvaju 10-15 minuta. Pospite malo peršuna i poslužite.

Prijatno!

