PILEĆA DŽIGERICA SA PAPRIKOM I KROMPIRO: Recept za domaći specijalitet.
Jednostavno, ukusno i hranljivo jelo koje spaja tradiciju i toplinu domaće kuhinje.
Sastojci
- 500 gr pileće džigerice
- 2 mala crna luka
- 4 čena belog luka
- 2 srednja krompira
2 paprike zelena i crvena
malo ljute paprike (po želji)
2 lovorova lista
1/2 čaše belog vina
so i crni biber
1 kašičica crvene paprike
1 kašičica pilećeg bujona
maslinovo ulje
2 kašike soja sosa
U dubokom tiganju prvo propržite sitno seckani crni luk dok ne postane staklast. Dodajte džigerice, isečene na komade i kuvajte dok ne promene boju sa obe strane. Dodajte beli luk isečen na kriške, krompir isečen ne previše krupno i pomešajte ih sa džigericama dok se ne zagreju, a zatim prelijte vinom. Dodajte lovorov list i beli luk. Ostavite dok vino ne ispari. Dodajte paprike isečene na trakice. Posolite crvenom paprikom, crnim biberom, 2 kašike soja sosa. Dodajte 1 šolju pilećeg bujona. Poklopite i ostavite da se sastojci kuvaju 10-15 minuta. Pospite malo peršuna i poslužite.
Prijatno!
