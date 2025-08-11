RECEPT: Ćufte u paradajz sosu sa integralnom testeninom
Zdravija verzija omiljenog klasika – ćufte u paradajz sosu uz integralnu testeninu. Brz, ukusan i hranljiv obrok za celu porodicu.
Sastojci:
- 500 g mlevenog mesa (pileće, ćureće ili goveđe)
- 1 jaje
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena belog luka
- 2 kašike ovsenih pahuljica ili hlebnih mrvica
- 1 kašika seckanog peršuna
- So i biber po ukusu
- Prstohvat suvog origana ili majčine dušice
Za paradajz sos:
- 500 ml pasiranog paradajza (ili domaćeg pelata)
- 1 čen belog luka
- Maslinovo ulje
- So, biber
Za prilog:
- 250 g integralne testenine (špagete, pene, fusili itd.)
Maslinovo ulje i parmezan po želji
Priprema:
Priprema ćufti:
U velikoj činiji pomešajte sve sastojke za ćufte. Oblikujte male kuglice (veličine oraha). Pržite ih kratko na malo ulja ili ih ispecite i u rerni na 200°C ~15-20 minuta, dok ne porumene.
Paradajz sos:
U šerpi zagrejte malo maslinovog ulja i propržite sitno seckan beli luk. Dodajte pasirani paradajz, so, biber i šećer. Kuvajte 10-15 minuta na laganoj vatri. Dodajte ćufte u sos i kuvajte još 10-15 minuta da se ukusi sjedine. Dodajte bosiljak pred kraj.
Integralna testenina:
Skuvajte testeninu po uputstvu sa pakovanja u slanoj vodi. Procedite i prelijte sa malo maslinovog ulja.
Serviranje:
U tanjir stavite integralnu testeninu, prelijte ćuftama i sosom.Po želji, narendajte malo parmezana ili dodaj svež bosiljak.
Prijatno!
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)