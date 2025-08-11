Ručak dana

RECEPT: Ćufte u paradajz sosu sa integralnom testeninom

Zdravija verzija omiljenog klasika – ćufte u paradajz sosu uz integralnu testeninu. Brz, ukusan i hranljiv obrok za celu porodicu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za ćufte:
  • 500 g mlevenog mesa (pileće, ćureće ili goveđe)
  • 1 jaje
  • 1 glavica crnog luka 
  • 2 čena belog luka 
  • 2 kašike ovsenih pahuljica ili hlebnih mrvica
  • 1 kašika seckanog peršuna
  • So i biber po ukusu
  • Prstohvat suvog origana ili majčine dušice 

Za paradajz sos:

  • 500 ml pasiranog paradajza (ili domaćeg pelata)
  • 1 čen belog luka
  • Maslinovo ulje
  • So, biber

Za prilog:

  • 250 g integralne testenine (špagete, pene, fusili itd.)

Maslinovo ulje i parmezan po želji

Priprema:
Priprema ćufti:

U velikoj činiji pomešajte sve sastojke za ćufte. Oblikujte male kuglice (veličine oraha). Pržite ih kratko na malo ulja ili ih ispecite i u rerni na 200°C ~15-20 minuta, dok ne porumene.

Paradajz sos:

U šerpi zagrejte malo maslinovog ulja i propržite sitno seckan beli luk. Dodajte  pasirani paradajz, so, biber i šećer. Kuvajte 10-15 minuta na laganoj vatri. Dodajte ćufte u sos i kuvajte još 10-15 minuta da se ukusi sjedine. Dodajte bosiljak pred kraj.

Integralna testenina:

Skuvajte testeninu po uputstvu sa pakovanja u slanoj vodi. Procedite i prelijte sa malo maslinovog ulja.

Serviranje:

U tanjir stavite integralnu testeninu, prelijte ćuftama i sosom.Po želji, narendajte malo parmezana ili dodaj svež bosiljak.

Prijatno!

