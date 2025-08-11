RECEPT: Ćufte u paradajz sosu sa integralnom testeninom

Zdravija verzija omiljenog klasika – ćufte u paradajz sosu uz integralnu testeninu. Brz, ukusan i hranljiv obrok za celu porodicu.

FOTO: Novosti

Sastojci:



500 g mlevenog mesa (pileće, ćureće ili goveđe)

1 jaje

1 glavica crnog luka

2 čena belog luka

2 kašike ovsenih pahuljica ili hlebnih mrvica

1 kašika seckanog peršuna

So i biber po ukusu

Prstohvat suvog origana ili majčine dušice

Za paradajz sos:

500 ml pasiranog paradajza (ili domaćeg pelata)

1 čen belog luka

Maslinovo ulje

So, biber

Za prilog:

250 g integralne testenine (špagete, pene, fusili itd.)

Maslinovo ulje i parmezan po želji

Priprema:

Priprema ćufti:

U velikoj činiji pomešajte sve sastojke za ćufte. Oblikujte male kuglice (veličine oraha). Pržite ih kratko na malo ulja ili ih ispecite i u rerni na 200°C ~15-20 minuta, dok ne porumene.

Paradajz sos:

U šerpi zagrejte malo maslinovog ulja i propržite sitno seckan beli luk. Dodajte pasirani paradajz, so, biber i šećer. Kuvajte 10-15 minuta na laganoj vatri. Dodajte ćufte u sos i kuvajte još 10-15 minuta da se ukusi sjedine. Dodajte bosiljak pred kraj.

Integralna testenina:

Skuvajte testeninu po uputstvu sa pakovanja u slanoj vodi. Procedite i prelijte sa malo maslinovog ulja.

Serviranje:

U tanjir stavite integralnu testeninu, prelijte ćuftama i sosom.Po želji, narendajte malo parmezana ili dodaj svež bosiljak.

Prijatno!