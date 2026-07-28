JASMINA PAUNOVIĆ PRIZNALA DA JE NA TZV. STUDENSTKOJ LISTI! Bivša tužiteljka potvrdila da je ono što je "Informer" objavio istina
BIVŠA tužiteljka Jasmina Paunović, koja je na najgnusniji način učestovovala u vređanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, potvrdila je da se nalazi na studensto-blokaderskoj listi!
Naime, Paunović je izjavila da krivična prijava protiv nje predstavlja "borbu protiv studentske liste".
Time je bivša tužiteljka potvrdila da se zaista nalazi na blokaderskoj listi i da je ono što je Informer ekskluzivno objavio kao "studentsku listu" - istina!
Podsetimo, bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunović odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.
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