Politika

JASMINA PAUNOVIĆ PRIZNALA DA JE NA TZV. STUDENSTKOJ LISTI! Bivša tužiteljka potvrdila da je ono što je "Informer" objavio istina

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28. 07. 2026. u 15:05

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BIVŠA tužiteljka Jasmina Paunović, koja je na najgnusniji način učestovovala u vređanju predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove porodice, potvrdila je da se nalazi na studensto-blokaderskoj listi!

ЈАСМИНА ПАУНОВИЋ ПРИЗНАЛА ДА ЈЕ НА ТЗВ. СТУДЕНСТКОЈ ЛИСТИ! Бивша тужитељка потврдила да је оно што је Информер објавио истина

Foto: Printskrin/ Jutjub/ KTV Televizija

Naime, Paunović je izjavila da krivična prijava protiv nje predstavlja "borbu protiv studentske liste".

Time je bivša tužiteljka potvrdila da se zaista nalazi na blokaderskoj listi i da je ono što je Informer ekskluzivno objavio kao "studentsku listu" - istina!

Foto: N1 Printksrin

Podsetimo, bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" sa Dejanom Lučićem u kojoj je voditelj izneo niz uvreda i neistina na račun predsednika Vučića i njegove porodice, što je Paunović odobravala i rekla da je te navode čula iz više izvora.

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