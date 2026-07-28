SVAKI KOMENTAR JE SUVIŠAN: Muškarac koji je pretio Vučiću odsecanjem glave u društvu Parandilovića i Obradovića (FOTO)

KRAGUJEVČANIN Saša Stojanović, koji je uputio jezive pretnje smrću predsedniku Aleksandru Vučiću, blizak je sa liderom pokreta Dveri Boškom Obradovićem i predsednikom Novog lica Srbije Milošem Parandilovićem.

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U prilog tome svedoči i fotografija koja se pojavila u javnosti, na kojoj Stojanović pozira sa Obradovićem i Parandilovićem.

Ovim su pale u vodu tvrdnje koje su blokaderi pokušali da promovišu nakon što je Stevanović uhapšen, zbog pretnji predsedniku Vučiću.

Naime, blokaderi kažu da sve je navodno namešteno i da Stevanović navodno radi za Vučića.

Pretio odsecanjem glave

Podsetimo, ovaj muškarac je preko društvenih mreža predsedniku Vučiću zapretio ubistvom odsecanjem glave, tako što se snimao kamerom i mlatio velikim nožem.

Vučić oprostio Stojanoviću

Predsednik Vučić juče je istakao da je uvek spreman da pruži ruku i da oprosti Stojanoviću sve šta je rekao.

- Saša Stevanović koji živi u Beloševcu kod Kragujevca, siguran sam nije ovoliko loš i nije ovakav zločinac kakvim je sebe želeo da prestavi. Sigran sam jer ovo što jeo izgovorio je plod manipulacije onih koju su hteli da nam podele Srbiju, onih koji su nam delili porodice, onih koji su preko svojih mejnstrim medija i društvenih mreža ogromnim novcem spolja, želeli da razore našu voljenu otadžbinu - rekao je predsednik na početku obraćanja u video poruci na svom Instagram nalogu.

- Saša Stevanović je samo jedan od ljudi koji je podlegao njihovim lažima i neistinama. Ja nisam tužilac ni sudija, i ma koliko ovo bilo odvratno za slušati, pokušaću procesno-pravno da mu pomognem. Mogu, ne zato što sam predsednik, već zato što sam bio meta ovako gnusne pretnje. Rećiću, i to mu svakako pomaže u postupku, da se ne osećam ugroženim - dodao je predsednik i nastavio:

- Ne osećam se ugroženim, jer sam siguran da se u njemu krije, na kraju krajeva dobar domaćin i Šumadinac, kojeg je neko zaveo strašnim lažima i jezivim neistinama. Radujem se tome što će za pola godine ili godinu, ne da kaže 'izvinite predsedniče' već 'izvini Aleksandre' i što će da se raduje novoj obilaznici oko Kragujevca i tome što je Stelantis u Kragujevcu možda najupsešnija fabrika Stelantisa u svetu. Uspeli smo to da uradio uprkos ogromnoj skepsi - rekao je Vučić.

- Ja ne želim da delim porodice, ne želim da delim Srbiju, želim nas sve zajedno ujedinjene oko istog stola i oko ljubavi prema našoj otadžbini - kazao je predsednik.