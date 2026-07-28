NEVEROVATNO REŠENJE ZA PVO: Staro sovjetsko gvožđe seče ukrajinske dronove u paramparčad!

RASTUĆA upotreba dronova dugog dometa za jednosmerno napadanje u rusko-ukrajinskom ratu postavila je nove izazove za planiranje protivvazdušne odbrane, navodeći vojske širom sveta da procene kako najbolje ekonomski presreti relativno jeftine bespilotne letelice bez iscrpljivanja zaliha skupih modernih raketa.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Dok se Rusija sve više oslanja na lovce za presretanje ukrajinskih dronova koji se približavaju strateškim ciljevima, postavljena su pitanja u vezi sa visokim troškovima korišćenja naprednih raketa vazduh-vazduh protiv ciljeva čija proizvodnja često košta manje od 10.000 dolara. Pažnja je skrenuta na ovo pitanje nakon što je nedavno objavljen snimak koji prikazuje višestruke pokušaje ruskih lovaca Su-35 da presretnu ukrajinski jednokratni jurišni dron FP-1.

Foto: AI/Gemini





Foto Rosoboronexport/www.roe.ru

Jedan potencijalno isplativ način da ruska vazduhoplovna sredstva presretnu napade ukrajinskih dronova jeste korišćenje ogromnih nasleđenih zaliha raketa vazduh-vazduh iz sovjetskog doba, od kojih se mnoge bliže kraju svog životnog veka. Tokom poslednjih decenija Hladnog rata, sovjetsko ratno vazduhoplovstvo je proizvelo veoma veliki broj raketa vazduh-vazduh u pripremi za potencijalni sukob velikih razmera sa NATO-om. To je uključivalo rakete srednjeg dometa R-27 sa radarskim vođenjem, rakete kratkog dometa R-73 sa infracrvenim vođenjem i starije rakete R-60 kojima je opremljeno nekoliko generacija sovjetskih lovaca. Smatra se da se preko 10.000 ove tri vrste raketa sada nalazi u skladištu.R-73 je posebno pogodan za dejstvo na bližim daljinama. Široko se smatra najsposobnijom raketom vazduh-vazduh vizuelnog dometa iz ere Hladnog rata, kombinuje odličnu manevarsku sposobnost sa veoma okretnim infracrvenim tragačem. Protiv dronova kojima nedostaju sofisticirane kontramere ili manevri izbegavanja, njegove performanse ostaju više nego dovoljne uprkos njegovoj starosti. Direktni prethodnik R-73, R-60, takođe je bio vodeći svetski dizajn u svoje vreme, i iako je ograničeniji po dometu, manevarskim sposobnostima i performansama sistema za navođenje u poređenju sa R-73, takođe je veoma potrošljiv jer decenijama nije integrisan u ruske lovce na prvoj liniji fronta.

Umesto da se dozvoli da zastarele rakete ostanu u skladištu dok ne postanu neophodni skupi programi odlaganja, njihova operativna upotreba protiv relativno nezahtevnih ciljeva mogla bi da izvuče dodatnu vojnu vrednost iz zaliha koje su već plaćene decenijama ranije. Takav pristup bi takođe sačuvao naprednije oružje za misije protiv pretnji veće vrednosti, uključujući moderne borbene avione, krstareće rakete i precizno vođenu municiju dugog dometa. Ova filozofija slojevite primene postala je sve važnija jer vazduhoplovne snage širom sveta nastoje da uravnoteže operativnu efikasnost sa rastućim troškovima modernog preciznog oružja.

militarywatchmagazine.com

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