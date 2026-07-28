OGLASILO SE VJT U BEOGRADU: Podneta krivična prijava protiv Paunovićeve i Lučića zbog podstrekivanja na mržnju i diskriminaciju
VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da je po nalogu ovog tužilaštva Služba za borbu protiv terorizma i ekstremizma podnela krivičnu prijavu protiv penzionisane javne tužiteljke Jasmine Paunović i urednika i voditelja Jutjub emisije "Lučić inserti", Dejana Lučića, zbog sumnje da su izvršili krivično delo "rasna i druga diskriminacija u saizvršilaštvu".
- Krivičnom prijavom J. P. se na teret stavlja i produženo krivično delo "Rasna i druga diskriminacija". Postoje osnovi sumnje da su J. P. i D. L. 21. jula 2026. godine u emisiji "Lučić inserti" emitovanoj na Jutjubu, u kojoj je D. L. bio voditelj, a J. P. gost, zajednički po prethodnom dogovoru podstrekavali na mržnju i diskriminaciju protiv članova Srpske napredne stranke (SNS) i političkih neistomišljenika, predsednika Republike i njegove porodice, a J. P. i na diskriminaciju Arapa i "crnaca", po osnovu etničkog porekla - potvrđeno je u saopštenju VJT u Beogradu.
Kako se navodi, Paunovićeva je tom prilikom, ali i u ranijim javnim nastupima, iznosila stavove za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju podsticanje na mržnju i diskriminaciju, između ostalog i prema javnim tužiocima, kao i prema pripadnicima pojedinih etničkih grupa.
Prema navodima tužilaštva, postoje osnovi sumnje da je ona u periodu od 16. juna do 13. jula 2026. godine, gostujući u emisijama "Otisak", "Bez pardona" i "Glas javnosti" javno iznosila ideje kojima je podsticala na mržnju i diskriminaciju prema članovima SNS, političkim neistomišljenicima i javnim tužiocima.
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