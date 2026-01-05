Pošalji recept

TOFU SA CRNIM PASULJEM: Recept za zdrav obrok

Milena Tomasevic

05. 01. 2026. u 12:44

Hrskav tofu u kombinaciji sa aromatičnim fermentisanim crnim pasuljem i povrćem donosi ukus azijske kuhinje u jednostavnom, potpuno veganskom obliku. Idealan je za brz ručak ili laganu večeru.

ТОФУ СА ЦРНИМ ПАСУЉЕМ: Рецепт за здрав оброк

FOTO: Novosti


Sastojci:
  • 2 bloka čvrstog tofua, isečenog na kockice ili po želji
  • 1 kašika fermentisanog crnog pasulja (kineski stil)
  • 2 kašike ulja
  • 1 glavica crnog luka, seckana
  • Praziluk, sitno seckan
  • 1 paprika, isečena
  • 1 kašika soja sosa
  • 1 kašika vode
  • 1 kašika kukuruznog skroba
  • 1 kašika vode (za skrob)

Priprema:

Tofu osušiti papirnim ubrusima kako bi se uklonio višak tečnosti. Iseckati ga na kockice ili oblik po izboru. U tiganju sa neprijanjajućim dnom zagrejati malo ulja i pržiti tofu sa svih strana dok ne postane hrskav i blago zlatne boje. Izvaditi i ostaviti sa strane.U isti tiganj dodati još malo ulja, pa propržiti crni luk, praziluk i papriku dok ne omekšaju. Dodati fermentisani crni pasulj i kratko promešati. Vratiti tofu u tiganj i dodati mešavinu soja sosa i vode. Na kraju umešati kukuruzni skrob razmučen u vodi i dinstati oko dva minuta, dok se sos ne zgusne. Služiti odmah, dok je jelo toplo.

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
Svet

0 21

OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike

SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.

05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao

AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao