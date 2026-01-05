TOFU SA CRNIM PASULJEM: Recept za zdrav obrok
Hrskav tofu u kombinaciji sa aromatičnim fermentisanim crnim pasuljem i povrćem donosi ukus azijske kuhinje u jednostavnom, potpuno veganskom obliku. Idealan je za brz ručak ili laganu večeru.
- 2 bloka čvrstog tofua, isečenog na kockice ili po želji
- 1 kašika fermentisanog crnog pasulja (kineski stil)
- 2 kašike ulja
- 1 glavica crnog luka, seckana
- Praziluk, sitno seckan
- 1 paprika, isečena
- 1 kašika soja sosa
- 1 kašika vode
- 1 kašika kukuruznog skroba
- 1 kašika vode (za skrob)
Priprema:
Tofu osušiti papirnim ubrusima kako bi se uklonio višak tečnosti. Iseckati ga na kockice ili oblik po izboru. U tiganju sa neprijanjajućim dnom zagrejati malo ulja i pržiti tofu sa svih strana dok ne postane hrskav i blago zlatne boje. Izvaditi i ostaviti sa strane.U isti tiganj dodati još malo ulja, pa propržiti crni luk, praziluk i papriku dok ne omekšaju. Dodati fermentisani crni pasulj i kratko promešati. Vratiti tofu u tiganj i dodati mešavinu soja sosa i vode. Na kraju umešati kukuruzni skrob razmučen u vodi i dinstati oko dva minuta, dok se sos ne zgusne. Služiti odmah, dok je jelo toplo.
Prijatno!
