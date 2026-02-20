HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta čeka huligane Torcide Split koju su napali "delije" u Bosni!

Najnovije vesti o tuči navijača splitskog Hajduka, tzv. "Torcida Split", i Zvezdinih pristalica, "delije iz Republike Srpske", razlog su što je Hrvatska u neverici.

Jer, hrvatski huligani bi iz zatvora mogli da izađu tek za deset godina...

Podsetimo najpre, Malme i Crvena zvezda sastali su se nedavno u Ligi Evrope, a potom je došlo do tuče navijača u okolini Tuzle, u Bosni i Hercegovini, kada se deo Zvezdinih pristalica iz Republike Srpske avionom vraćao iz Švedske. Sve su organizovali Hrvati - prevarivši "usput" policiju BiH. A sada ti huligani iza rešetaka čekaju odluku - koliko će dugo biti u zatvoru. I, može biti da će neki od njih biti zatvoreni sve do 2036, a neki do 2031.

"Sačekušu" su kod aerodroma Tuzla napravili pripadnici huligana koji bodre splitski Hajduk, tzv. "Torcida Split".

Kako je javio "Istraga.ba", hrvatski navijači su ušli na graničnom prelazu Kamensko, a tom prilikom su se poslužili prevarom.

Oni su graničnim policajcima rekli da idu na humanitarni turnir u Žepče.

Naravno, to je bila laž, na koju je policija nasela, i pustila stotinak huligana dalje, da bi oni potom kod Međunarodnog aerodroma Tuzla priredili krvav doček ljudima koji su putovali u Švedsku na Zvezdinu utakmicu.

U pomenutom haosu povređe su 23 osobe, a najteže je prošao muškarac iz Prijedora, koji je mora da bude zadržan na intenzivnoj nezi. Među povređenima je i devetorica hrvatskih navijača.

Kako su naveli iz Opštinskog suda u Živicima, optužnica je potvrđena od Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona u krivičnom predmetu protiv 14 osoba, piše Kliks.

Reč je o Josipu Kusturi, Andreju Jokiću, Ivanu Beokoviću, Tokislavu Kusturi, Marku Primorcu, Kristianu Mikeliju Marinu, Roku Kalešiću, Alenu Barunčiću, Duji Peniću, Ivanu Vrslanoviću, Marku Jovanoviću, Josipu Sivriću, Petru Vikasoviću i Peri Vujičiću.

“Optužnica je potvrđena zbog osnovane sumnje da su počinili krivično delo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično delo, iz člana 341. stav 1. Krivičnog zakona Federacije BiH, a optuženi Marko Jovanović i krivično đelo – Oštećenje tuđe stvari – iz člana 293. stav 1. istog zakona”, navedeno je iz Opštinskog suda u Živinicama.

Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla delovali kao organizovana grupa, koju su pored njih činila i druga lica.

“Oni su s više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača spomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotrebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško telesno povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povređeno”, kazali su ranije iz Tužilaštva TK.

Pomenutima je bio određen pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bega, kao i opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da ponoviti, odnosno nastaviti sa vršenjem ovog ili sličnih krivičnih dela na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Kazne za navedeno krivično delo - i do 10 godina!

Redakcija "Novosti" vam donosi i šta piše u pomenutom članu 341. Krivičnog zakona Federacije BiH:





(1) Ko učestvuje u grupi ljudi koja zajedničkim delovanjem usmrti neku osobu ili je teško telesno povredi, učini paljevinu, ošteti imovinu u većem opsegu ili učini druga teška nasilja ili koja pokuša učiniti takva dela za samo učestvovanje u toj grupi ljudi, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

(2) Ko organizuje ili bilo kako rukovodi grupom ljudi koja učini krivično delo iz stava 1. ovog člana, kazniće se kaznom zatvora od jedne do deset godina".

