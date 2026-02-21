RUSIJA ODGOVORILA MERCU: Naslednici nacista ne smeju nikome da lepe etikete
SPECIJALNI izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik kritikovao je izjavu nemačkog kancelara Fridriha Merca da Rusija navodno širi „užasnu nacističku propagandu“ protiv Ukrajinaca, ocenivši da su se „naslednici nacista“ zbunili u pokušajima da „lepe etikete“.
Merc je, naime, u petak na stranačkom kongresu u Štutgartu izjavio da Rusija navodno širi „užasnu nacističku propagandu“ protiv Ukrajinaca.
- Naslednici nacista su se pomalo zapetljali u svojim definicijama i pokušajima da lepe etikete. Prvo, optužbe o četvorogodišnjoj agresiji su apsurdne… Merc, verovatno, pokušava da nadmaši svog prethodnika, govoreći još besmislenije stvari - rekao je Mirošnik osvrćući se i na ranije izjave bivšeg kancelara Olafa Šolca.
Mirošnik je dodao da Nemačka i dalje nosi odgovornost za zločine iz vremena nacističke Nemačke, uz ocenu da bi „Evropa“ u kontekstu ovakvih izjava mogla postati „novi praroditelj“ budućeg globalnog krvoprolića.
Inače, Merc je na stranačkom kongresu rekao i da Evropa mora da „nauči da govori na jeziku sile“, ocenivši da politika umirivanja „ne stvara mir“, već, kako je naveo, podstiče agresora.
- Istorija nas uči jednom - umirivanje ne vodi miru, već samo ohrabruje agresora. Ko danas sledi naivni pacifizam, samo doprinosi ratovima sutrašnjice... Znamo, Evropa mora da nauči da govori jezikom sile - rekao je Merc.
