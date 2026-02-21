RECEPT ZA ŽUTE ŠNITE: Starinski, bogat i pun oraha

Žute šnite su jedan od onih starinskih kolača koji se ne zaboravljaju. Bogat ukus oraha, kremasta puter-fil masa i nežni sloj žumanca čine ih pravim izborom za slave, praznike i svečane trpeze.

FOTO: Novosti

Sastojci

Za koru:

5 jaja

160 gr šećera

150 gr putera sobne temperature

80 gr brašna

150 gr mlevenih oraha

Za žuti sloj:

5 žumanaca

100 gr šećera u prahu

Za fil od oraha:

50 ml mleka

150 gr putera sobne temperature

200 gr šećera u prahu (podeliti: 100 g + 100 g)

150 gr mlevenih oraha

malo seckanih oraha za posipanje

Dimenzije pleha: 32 × 20 cm

Priprema

Kora

Umutite 150 gr putera sa 80 gr šećera dok ne postane penasto. Dodajte brašno i 150 gr mlevenih oraha i sve sjedinite. Posebno umutite 5 belanaca sa preostalih 80 gr šećera, pa lagano kašikom umešajte u smesu. Masu ravnomerno rasporedite u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180°C oko 30 minuta.

Žuti sloj

Pred kraj pečenja umutite 5 žumanaca sa 100 gr šećera u prahu. Izvadite koru iz rerne, premažite žumancima i vratite u rernu. Temperaturu smanjite na 100°C i sušite još oko 30 minuta. Isključite rernu i ostavite kolač unutra da se postepeno hladi.

Fil od oraha

Mleko zagrejte do ključanja. Umutite 150 gr putera sa 100 gr šećera u prahu. Vrelim mlekom poparite 150 gr mlevenih oraha, pa ih dodajte u umućen puter. Dobro sjedinite dok se ne dobije glatka krema. Kada se kora potpuno ohladi, nanesite fil preko žutog sloja.

Pospite seckanim orasima. Ostaviti kolač da se dobro stegne, pa isecite na šnite.

Prijatno!