NAPAD UKRAJINE DUBOKO U RUSIJI Pogođena ključna fabrika za proizvodnju raketa (VIDEO)

RUSKA fabrika za proizvodnju raketa u Udmurtiji pogođena je u noćnom napadu, javili su ruski zvaničnici i Telegram kanali.

Foto: X Printscreen

Ruski kanali Astra, Baza i drugi naveli su da je meta bio Votkinski zavod, koji proizvodi rakete „Iskander-M“, „Topolj-M“ i „Orešnik“.

Prema OSINT analizi koju je objavila Astra, objekat je pogođen tokom večernjeg napada. Video-snimak objavljen na internetu snimljen je na oko 500 metara od epicentra požara, navodi se.

Lokalni stanovnici tvrde da su pogođene radionice broj 22 i broj 36. Posle ponoći 21. februara (po kijevskom vremenu), guverner Udmurtije Aleksandar Brečalov potvrdio je napad „na jedan od objekata“ u regionu, prenosi Kijev post.

Ukraine 🇺🇦 has carried out one of its most high-value long-range strikes of the war, striking the Iskander ballistic missile production plant in Votkinsk, Russia



Flamingo cruise missiles flew ~1,300km from the frontline striking at least 1 of the 19 major facilities at the plant pic.twitter.com/axi3W9TRGU — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) February 21, 2026

- Jedan od objekata u republici napadnut je dronovima kijevskog režima. Prema operativnim podacima, ima štete i žrtava - rekao je Brečalov.

Ruska vazduhoplovna agencija Rosavijacija prijavila je privremene obustave rada na nekoliko aerodroma, uključujući i Iževsk, regionalnu prestonicu.

Navodi o upotrebi raketa „Flamingo“

Pojedini Telegram kanali tvrdili su da je postrojenje pogođeno krstarećim raketama „Flamingo“.

Votkinski zavod nalazi se pod sankcijama koje su uvele Sjedinjene Američke Države, Ujedinjeno Kraljevstvo, Evropska unija, Švajcarska, Australija, Japan i Ukrajina.

Foto: Tanjug/AP

Dugodometna podzvučna krstareća raketa „Flamingo“ predstavljena je u avgustu 2025. godine, sa navedenim dometom većim od 3.000 kilometara (1.864 milje); predstavnik kompanije „Fajer Point“ ranije je tvrdio da nadmašuje američku krstareću raketu „Tomahavk“.

Trenutne rakete opremljene su bojevim glavama za probijanje bunkera koje „mogu probiti“ beton debljine do 10 metara (33 stope).

Ruska strana: Oboreni dronovi

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je tokom noći oboreno 77 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije i anektiranog poluostrva Krim.

Prema navodima ministarstva, 24 drona su presretnuta iznad Krasnodarskog kraja, 13 iznad Krima, po devet iznad Kurske i Rostovske oblasti, osam iznad Belgorodske oblasti, pet iznad Samarske oblasti, četiri iznad Azovskog mora, tri iznad Saratovske oblasti, te po jedan iznad Volgogradske i Voronješke oblasti.

U saopštenju ministarstva nije pomenuta Udmurtija, gde je, prema navodima Telegram kanala Astra, ranije prijavljen napad na odbrambeno postrojenje.