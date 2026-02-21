SPOJ NESPOJIVOG: Rebarca u marinadi od mandarine
Kada se svinjska rebarca izdinstaju u soku od mandarine, sa dodatkom meda i šafrana, nastaje prava rapsodija ukusa koja raduje sva čula. Probajte i uživajte!
Potrebno je:
800 g svinjskih rebara, 2 kašičice krupno melvenog crnog bibera, narendana kora jedne mandarine, so; Za marinadu: 100 ml ceđenog soka od mandarine sa pulpom, kašičica senfa, 2 kašičice žutog šećera, kašičica meda, sok 1/2 limuna, 1/2 kašičice mlevene ljute paprike; Za sos od mandarina sa šafranom: preostali sok od pečenja, 70 ml ceđenog soka od mandarina sa pulpom, kašika soka od limuna, 0,5 g šafrana
Priprema:
U manju činiju stavite sve sastojke za marinadu, pa ih umutite viljuškom, da se ujednače i sjedine u potpunosti. Meso dobro posolite sa svih starana pa ga stavite u pliću posudu, tako da deo sa kostima bude sa gornje strane. Premažite ga i prelijte marinadom i ostavite da odstoji u frižideru najmanje dva sata, ili, još bolje, preko noći. Izvadite meso iz marinade pa ga pospite biberom i korom mandarine. Preostalu marinadu sipajte u posudu za pečenje, dodajte šafran i po potrebi dolijte malo vode, tako da tečnost prekrije dno posude.
U rerni, prethodno zagrejanoj na 220 stepeni, pecite meso sat i po, dok ne primi lepu boju sa svih strana. Kada je gotovo, stavite ga sa strane da se malo prohladi pre sečenja. Zatim u manju šerpicu procedite sok koji je preostao od pečenja, pa odlijte višak masnoće. Dodajte ostale sastojke za sos i prokuvajte sve na tihoj vatri, sve dok se tečnost ne zgusne. Tek onda meso isecite na manje komade i poslužite preliveno sosom, ili ga servirajte posebno, sa strane.
Preporučujemo
KAO U NAJBOLjEM RESTORANU: File Stroganov
19. 02. 2026. u 07:00
ODLIČNI SU I KAO PREDJELO I KAO GLAVNO JELO: Punjeni šampinjoni
16. 02. 2026. u 07:00
ZA LjUBITELjE TELETINE: Ćufte na turski način
13. 02. 2026. u 07:00
HRSKAVI, A TOPE SE U USTIMA: Kroketi sa sirom
05. 02. 2026. u 07:00
SKANDAL! RAMA OBJAVIO SNIMAK RAZGOVORA SA TAČIJEM: "Srećna nezavisnost komadante, brate moj, grlim te mnogo i volim" (VIDEO)
PREMIJER Albanije Edi Rama objavio je snimak telefonskog razgovora sa bivšim vođom zločinačke OVK Hašimom Tačijem, koji se trenutno nalazi u pritvoru Specijalnog suda u Hagu, gde je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
17. 02. 2026. u 20:01
VAŠINGTONU STIGLO UPOZORENjE: Ne pokušavajte da narušite naše odnose sa Moskvom
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je danas da je na početku pregovora između Belorusije i SAD upozorio Vašington da ne pokušava da naruši odnose između Minska i Moskve.
16. 02. 2026. u 15:09
"MAMA, JA IMAM RAK": Slavica Đukić Dejanović o borbi za život sina jedinca - sam sebi dao dijagnozu
"DUŠAN JE sam sebi dao dijagnozu"
16. 02. 2026. u 19:12 >> 19:12
Komentari (0)