SPOJ NESPOJIVOG: Rebarca u marinadi od mandarine

Kada se svinjska rebarca izdinstaju u soku od mandarine, sa dodatkom meda i šafrana, nastaje prava rapsodija ukusa koja raduje sva čula. Probajte i uživajte!

Foto: Novosti/AI

Potrebno je:

800 g svinjskih rebara, 2 kašičice krupno melvenog crnog bibera, narendana kora jedne mandarine, so; Za marinadu: 100 ml ceđenog soka od mandarine sa pulpom, kašičica senfa, 2 kašičice žutog šećera, kašičica meda, sok 1/2 limuna, 1/2 kašičice mlevene ljute paprike; Za sos od mandarina sa šafranom: preostali sok od pečenja, 70 ml ceđenog soka od mandarina sa pulpom, kašika soka od limuna, 0,5 g šafrana

Priprema:

U manju činiju stavite sve sastojke za marinadu, pa ih umutite viljuškom, da se ujednače i sjedine u potpunosti. Meso dobro posolite sa svih starana pa ga stavite u pliću posudu, tako da deo sa kostima bude sa gornje strane. Premažite ga i prelijte marinadom i ostavite da odstoji u frižideru najmanje dva sata, ili, još bolje, preko noći. Izvadite meso iz marinade pa ga pospite biberom i korom mandarine. Preostalu marinadu sipajte u posudu za pečenje, dodajte šafran i po potrebi dolijte malo vode, tako da tečnost prekrije dno posude.

U rerni, prethodno zagrejanoj na 220 stepeni, pecite meso sat i po, dok ne primi lepu boju sa svih strana. Kada je gotovo, stavite ga sa strane da se malo prohladi pre sečenja. Zatim u manju šerpicu procedite sok koji je preostao od pečenja, pa odlijte višak masnoće. Dodajte ostale sastojke za sos i prokuvajte sve na tihoj vatri, sve dok se tečnost ne zgusne. Tek onda meso isecite na manje komade i poslužite preliveno sosom, ili ga servirajte posebno, sa strane.