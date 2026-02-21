VUČIĆ NAJAVIO NOVU BRZU SAOBRAĆAJNICU: Biće duga 126 kilometara, spajaće ova dva grada, a evo kada će biti gotova

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da je u planu i izgradnja brze saobraćajnice Paraćin-Negotin u dužini od 126 kilometara, koja bi trebalo da bude završena do 2035. godine.

- Probaćemo to da uradimo, jer bih tada bio najsrećniji, znam da bih bio zapamćen na istoku Srbije, da spojimo Despotovac sa Borom, da spojimo Požarevac, Majlovac, Gradište, Golubac, Donji Milanovac sa Brzom Palankom, time smo rešili Negotin i Kladovo i da sa južne strane od Paraćina preko Čestobrodice i Lukova dođemo do Zaječara i onda do Negotina. Ali za to će nam biti potrebno sedam do devet godina. A možda čak i 10 godina - rekao je Vučić u razgovoru sa građanima Bora odgovarajući na pitanje jednog stanovnika Bora kada će biti izgrađena brza saobraćajnica Paraćin-Negotin.

Taj građanin je rekao da su tri puta dolazili iz Instituta za puteva u Šarbanovac i Bor i pokazivali im gde će da ide brza saobraćajnica Paraćin-Negotin.

- Mi imamo regularan put koji ide od Paraćina preko Čestobrodice koji ide prema Zaječaru pa ovamo ka Boru. Ja sam reko da smo uradili put Zaječar- Negotin 40 km, rekonstruisali ga u potpunosti. Ali to nije brza magistrala. Putevi Srbije na tome rade ali mi to nećemo da uradimo do 2030, a da li će mo do 2035 to ćemo videti. Nisam hteo da govorim o tome jer znam da nije realno da brzo počne da se radi - istakao je Vučić.

Dodao je da će uraditi brzu saobraćajnicu do Brze palanke, a da će zatim krenuti da rade put Beograd-Mladenovac i Čibutkovica-Mladenovac-Aranđelovac.

- Pre toga će Institut za puteve završiti projekat, radimo celom deonicom od Paraćina do Negotina ukupnu deonicu, to je negde 126 kilometara, ali to neće biti sada, za godinu, dve ili tri. Taj ko vam to kaže, ne govori vam istinu - naglasio je Vučić.

Dodao je da bi bio najsrećniji da to urade. "Znam da bih bio zapamćen na istoku Srbije, da spojimo Despotovac sa Borom, da spojimo Požarevac, Majlovac, Gradište, Golubac, Donji Milanovac sa Brzom palankom, time smo rešili Negotin i Kladovo i da sa južne strane od Paraćina preko Čestobrodice, Lukova izvora dođemo do Zaječara i onda do Negotina, ali za to će nam biti potrebno sedam do devet godina. A možda čak i 10 godina", rekao je Vučić.

Prisutne građane upitao je kada su imali brzu saobraćajnicu prema istoku Srbije.

- Istok Srbije je bilo slepo crevo, ljudi su išli u inostranstvo, nikad fabrike nije bilo, nikada puta nije bila ka Beogradu - istakao je Vučić.

Dodao je da je, dolazeći u Bor, tražio da se vozi najgorim putevima, a mogao je ići i helikopterom, da bi prošao tim putevima.

- Ne verujem da postoji gori put od onog kod Jasikova. Ništa nismo imali a koliko će da vam olakša brza saobraćajnica do Požarevca koja će biti gotova za koji mesec, a koliko će da vam olakša od Požarevca do Golupca, pa ćemo iza Golupca ići ka Brzoj Palanci. Znate šta će to da znači za Kladovo, za Negotin. U Prahovu niče fabrika za fabrikom, ponovo se ljudi zapošljavaju, neki se već vraćaju iz inostranstva, a veliki broj ljudi je otišao - konstatovao je Vučić.

Što se tiče Bora, Vučić je rekao da će tu odmah da krenu radovi na izgradnji puta od Selišta do Bora.

- Za 15, 20 dana videćete mašine. Polovinu puta od 26 km odmah ćemo da uradimo, a probaćemo sve. Ako nam se nastave ovako prihodi, možemo sve. Imamo za prva dva meseca dobre prihode, samo da ne zarate negde. Što vole da ratuju, a mi ćemo da čuvamo Srbiju u miru - rekao je Vučić.

Jedan od građana sela oko Bora zatražio je pomoć predsednika pri određivanju jednistvene cene za prodaju zemlje rudniku u Boru.

- To je pitanje ima li pravednog rešenja, zato je to važno da se koliko je god moguće unificira. Razgovaraću ja sa Kinezima o tome pa da ih zamolimo. Pa ako bude potrebno, ne mnogo, ali ponešto i mi da dodamo da bi ljudi osetili da ima pravde i u Krivelju i u drugim mestima - rekao je Vučić.

On je najavio da će ponovo doći u Krivelj, ne da drži mitinge, već da razgovara i da reši taj problem.

- To nam je problem svuda - naglasio je Vučić.

Jednu stanovnicu Bora zanimalo je da li će biti gotova fiskulturna sala Ekonomske škole do početka nove školske godine, a Vučić joj je odgovorio da hoće.

- Mnogo košta, ali hoće. Ja mnogo volim sport. Da su me pitali, ja bih im rekao da te pare potroše na nešto drugo, ali i ovo je lepo i potrebno - odgovorio joj je Vučić.