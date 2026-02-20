"ZA 15 DANA ĆETE DA VIDITE 20 MAŠINA OVDE DA RADI" Vučić u Boru razgovara sa građanima (VIDEO)

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Zaječarskom i Borskom okrugu.

Vučić razgovarao sa građanima Bora

Kaže da je plan da se Borski, Zaječarski, Pomoravski i Braničevski okrug naprave kao kvadrat sa tri horizontalne brze saobraćajnice. - Jedna je Dunavska, tu sad završavamo, a onda nastavljamo do Brze Palanke... - kaže on. Novosti Foto: Novosti

Kaže da mu je šefica MMF rekla da troši pare, povećava rast, ali da čuva "jastuke", da će biti kriza.

- Ne znate da li će sutra neko da napadne Iran ili da će nešto da se desi - kaže Vučić.

Ističe da je Siniša Mali "nema milosti".

- Takav mu je posao. Ne razume da tim ljudima taj put znači sve na svetu, a on bi da dobije neku svetsku nagradu zato što nam je javni dug 41%, što je stvarno mali javni dug... Kad sam postao premijer bio je 79%, pa smo lečili državu i, uz sve što smo izgradili, današnja stopa javnog duga je gotovo duplo manja - kaže on.

- Bor i istok Srbije će da procvetaju kada ovde otvorimo aerodrom i brzu saobraćajnicu do Brze Palanke. Kad dođemo do Despotovca, onda vam je jasno i da ćemo da uradimo to do Bora. U Boru plate nisu niske ali imamo dva problema. prvi je Beograd, drugi Novi Sad, treći je Bor po visini plate. Jedan problem je: Imamo i dalje jedan deo nezaposlenih ljudi, te moramo da pronađemo još nekog od investitora, ne samo Kineze. Potreban nam je čist vazduh i zdrava deca u Boru. Zamoliću Si Đinpinga, verujem da ćemo to uspeti. Milijardu i dvesta miliona evra je bila dubioza Bora - kaže on.

Podsetio je da je Zoran Đinđić savetovao ljude u Boru da sade kikiriki.

- Dovodili su nas do toga da više ne znamo šta da radimo sa RTB, a danas će da bude glavni privredni faktor za ceo istok Srbije - rekao je Vučić.

Borska bolnica biće završena do 2030. godine

- Najveći problem Bora je bolnica. Završili smo sve sa eksproprijacijom, uradili projekat, sad ti Siniša stupaš na scenu. Znate li vi koliko je velika borska bolnica? Znate li zašto vam govorim na ovaj način? Hoću da svako od vas razume o kakvim problemima pričamo. Ako postoji mala šansa da se izgradi, to ćemo mi da uradimo. Samo da znate koliko je teško i komplikovano. 100 miliona evra treba da damo. Budžet Bora vam je negde oko 3 do 5 miliona evra. Ako je to 5 miliona ili 6, zamislite da treba da se da 100 miliona. Koliko godina treba da čekate da se ne uloži ni u puteve, ni u šta drugo. Moje pitanje Siniša za tebe, jeste li ubacili bolnicu u plan? Jeste.

- Do kraja 2030. da završimo bolnicu u Boru. Da krenemo s radovima april, maj sledeće godine, što znači da do 2030. bude završeno. Ako je stavljeno u plan, biće gotovo! Biće kao spejs-šatl -rekao je Vučić.

- 600 rešenja smo već uradili u Boru, mnogo više nas čeka. Nadam se da će to vama da čini, da vam znači, da se osetite baš kao svoji na svome - rekao je Vučić.

Pitanja građana

Građanka iz Bora po imenu Mila postavila je pitanje Vučiću o tome da li može da podnese zahtev za stambeni kredit za mlade, s obzirom da je samohrana majka od 38 godina.

Predsednik je rekao da će da vidi šta može da se uradi u sklopu grada Bora, te da će država da da većinu novca.

Marković iz Metovnice postavio je pitanje o gasovodu.

- Metovnica je velika teritorija spram stanovnika koje poseduje. Veliku dužnu liniju obuhvata ka Paraćinu, pa nas interesuje da nam date precizniji odgovor kad će gasovod da bude završen - pitanje je jednog meštanina.

Vučić je odgovorio da je potrebno više od 20 hiljada kilometara cevi da se postavi.

- Važno je da ljudi znaju da država nije igračka i ne možete da dobijete nečije obećanje jer dođe i priča gluposti. Na nekoliko mesta smo išli i ljudi se žale na vodovodnu mrežu svuda, bezbroj problema s tim gde god da krenete. Računali su koliko imamo azbestnih cevi u našim vodovodima koje su štetne po naše zdravlje i koje prave ogromne gubitke vode od čak 60 odsto? 10,5 hiljada kilometara je cevi koje moramo da zamenimo i još 9,5 hiljada da postavimo, da bi svi ljudi u Srbiji imali ispravnu pijaću vodu.

- Nama je potrebno do 2035. godine ogroman novac za regionalne puteve i lokalne, ogroman novac za vodu, kanalizaciju i naravno za energetiku. Dobro je da ste krenuli u tu trku jer je gas čista energija, jer ćete moći da dobijete nekog novog investitora u Metovnici i to za vas može da bude od velikog značaja. Meni je ovo ko zna koji put da sam na istoku Srbije, svi od 45. godine nisu zajedno bili ovde koliko sam ja za 12 godina i opet nisam zadovoljan, koliko god da smo uradili. I to što nisam zadovoljan nas vuče napred - rekao je Vučić.

- Obilazio sam i destileriju i tu sam obećao. Do sad smo potrošili 40 miliona evra. Postavićemo i glavne regionalne i lokalne puteve u plan.

- Kada uradimo brzu saobraćajnicu do Brze Palanke, radimo celom deonicom autoputa ukupno 126 kilometara, ali to neće biti za godinu, dve ili tri. Ali ćemo probati da to uradimo i tad bih bio najsrećniji jer znam da bih bio zapamćen na istoku Srbije da spojimo Despotovac sa Borom... Nikad ovde puta nije bilo ka Beogradu. Ja sam sam danas tražio da se vozim najgorim putevima. Da prođem da vidim. Kad sam video ovaj put ovde kod Bora, ne znam šta da uradim. Ništa nismo imali. A sad koliko će da vam olakša za čitav Braničevski okrug. Odmah krećemo iz Golupca ka Brzoj Palanci. Ponovo će ljudi da se zapošljavaju, krenuli su da se vraćaju. za 15-20 dana ćete da vidite 20 mašina da radi. Pola smo se odmah dogovorili da radimo. Polovinu puta od 26 km ćemo odmah da radimo, 13-14 kilometara.

Istakao je da do maja mora da bude otvoren prvi od dva vrtića u Boru, te da se smanju liste čekanja.

Na pitanje o završetku radova puta "Vožd Karađorđe", rekao je:

- Vi danas ne možete do Mladenovca iz Beograda da dođete bez sat i 15, sat vremena najmanje iako ima 42, 43 kilometra, jer su nemoguće gužve. Isti vam je slučaj kad idete od Lazarevca iz Aranđelovca...

- Za sat i 50 ćete biti u Beogradu, time Bor dobija novu dimenziju ali je važno da uradimo i aerodrom da time privučemo ljude dodatno. Krenućemo da radimo do kraja sledeće godine, a završićemo ugovore sada. Možda krenemo i ranije, u junu. U narednih 15 dana potpisujemo komercijalni ugovor. Završićemo tu deonicu u narednih 5 godina i time celo Pomoravlje dobija mnogo. Time čitavo Pomoravlje i Svilajnac, Bor ceo, Zlotska pećina postaje jedna od najvećih atrakcija. Jurimo to, potpisujemo novi ugovor sa Azerbejdžancima. Živ nisam dok to ne potpišemo, oni su vredni ljudi. Ja živim za to, meni to sve znači. Tad možete da živite u Boru, radite u Beogradu. I to bez da se mučite, bez krivina, bez bilo čega. To će mnogo da znači, mnogo znači i za investitore i za sve, ta mreža puteva, kao i energetska mreža.

- Ovo sada kad je pao sneg pre tri dana, rešili smo brzo što su ljudi bez struje. Radile su ekipe vredno, ali moramo da menjamo sve. U energetiku moramo da ulažemo, posebno u proizvodnju električne energije. Hoću da imamo i dejta centar u Zaječaru.

Na pitanje kad će blokaderi da prestanu da blokiraju puteve, Vučić je rekao:

- Oni su poraženi a naše je da se drugačije odnosimo prema njima nego oni prema nama. Pokazali su da im je program samo da tuku, jašu, blokiraju, a naš je da razvijamo našu zemlju. Izdržala je vaša ćerka, znam koliko vas to sekira, ali najvažnije je da smo sačuvali sve živote u Srbiji i uspeli da odbranimo Srbiju i njih moramo da prihvatimo i da radimo sa njima i zajednički da se borimo. Što se tiče ključnog pitanja koje nije bilo jednostavno za meštane Krivelja, ne znam kakvi su planovi dugoročni, ali ću sesti da sagledamo sve zajedno.

Vučić u selu Gornjane

Predsednik je istakao da iako je izgrađeno dosta puteva u Istočnoj Srbiji, još uvek nije dovoljno.

- Imamo probleme sa specijalistima u Boru. Treba nam 100 miliona evra da uradimo bolnicu u Boru, da bi ličilo na nešto, pošto je u užasnom stanju. Ok, to mora država, vi za to nemate, za ovo ste mogli više puteva da uradite. Ljudima put život znači. Bukvalno im život znači. Izdvojite više para za puteve. Bor - Selište smo uradili, da ćemo sve pare za Bor-Selište. Ja svoje obećanje da pogazim neću.

Razgovarao je sa domaćinima i o preduzetnicima na selu.

-To bi bilo najbolje, i za razvoj preduzetničkog duha, to je za nas najbolje. Nisu Srbi još na to naučili. On je naučio da ide na posao i dobije platu. Iako uspemo sa 10 porodica veliku stvar smo uradili. Ali za ostale moramo da ponudimo nekoga ko će biti veći poslodavac i da isplaćuje platu.

Vučić u Rudnoj Glavi

Predsednik Srbije obilazi pogon fabrike "Jumko" u Rudnoj Glavi.

- Hoću da vam se zahvalim na ogromnoj podršci koju dajete Srbiji i kad je najteže. Sad sam bio i u Turskoj, pa Nemačkoj, pa primao predsednika Azerbejdžana, svugde je nekako lepo, ali najlepše se osećam kada sam ovde sa vama, sa ljudima koji Srbiju vole više nego bilo šta drugo. Saslušaću vas sutra da vidim šta mislite da je važno da uradimo. Koliko god da uradimo, nikad nije dovoljno. Baš sam tužan bio kad sam video u kakvom je ovde put stanju. Biće mnogo lakše i Majdanpeku i Kladovu i Negotinu i Boru - kazao je on.

Najavio je značajno povećanje penzija.

- Nadam se da će penzioneri moći konačno da kažu da su zadovoljni. Znam koliko smo kaskali, to je zato što su nam ostavili uništenu državu. Trebalo je prvo da podignemo državu, pa da onda uradimo ono što je važno za penzionere - objasnio je on.

Kaže da će da se postara da do kraja maja zaposlene dobio stalni posao.

- Imam još jednu sitnicu, da vas obradujem, dogovorili smo sa ministrom finansija da će za 8. mart sve dame u "Jumku" dobiće po 20.000 dinara od države - najavio je Vučić i podelio po cvet radnicama.

Kaže da će gledati da taj novac legne radnicama na račun dan pre 8. marta.

- Prosečna plata u pogonu je 65.000 dinara, što je za Beograd i Novi Sad nisko, ali ovde mnogo znači. Videli ste kako su se žene obradovale poklonu od 20.000 dinara, a mnogo im znači i stalni rad. Postoje neodgovorni ljudi u našoj državi koji zarad sitne kombinacije će da urade nešto da ne bi radili sa državnom kompanijom, a pogledajte koliko ljudi zavisi od posla koji se dobija - kaže on.

Kaže da je za svašta kriv, ali ne zna šta je kriv za N1.

- Oni imaju iste vlasnike kao pre, ali su se "pobili" između sebe i ovaj što ima više akcija smenio je one koje je kontrolisao onaj koji je imao manje akcija. Jedni za druge kažu da su lopovi, moguće da su u pravu - kaže Vučić.

Kaže da objavljeni Ugovori mnogo gore govore o svemu.

- Oni su "zločinačkom" Telekomu za 500 ili 600 miliona evra prodali svojih 160.000 korisnika iz mreže "Total", isto za Net.tv. Dakle, nisu im zločinci kad im daju pare, kad oni pare stavljaju u svoje džepove, onda su dobri... Ali, dobro, ta venecuelanska serija o tome kad krenu da se međusobno da se optužuju... Lepo ih je slušati - kaže Vučić.

Kaže da su Dragan Šolak i njegovi koji mu verno služe uzeli milijardu i po evra.

- Ne dinara. Stprali su to u svoje džepove, a ja ni dinara... Kažu da sam vlasnik i urednik, pa svaki dan kažem da sam Hitler, diktator, ubica... Opasnije za nas je da se pojavi kritika u pristojnijoj varijanti, a dok to počiva na mržlji i pozivima na nemire, na laži... Nemaju šta da traže. Mogli smo hiljadu razloga da nađemo, kao što su oni ugasili hiljadu medija po Srbiji i BK TV, ali ja nisam hteo zbog zakona, demokratije i poštovanja mišljenja drugih. Zahvaljujući njima ljudi na najbolji način vide razliku između nas i njih - ističe on.

Kaže da su svako slovo slagali o "Sarajevu safariju".

- Možete da organizujete 1.000 sudova, ne vredi... Ali, nervoza Prištine je zbog Žute kuće i problema koje imaju. Ne znaju šta će. Mi govorimo samo o Žutoj kući, ali mnogo gora je sama činjenica da je neko otima 14% teritorije suprotno svim odredbama međunarodnog javnog prava, sve ono zbog čega su Evropljani sada skočili. Pandorinu kutiju su sami otvorili, da li će je ko i kada zatvoriti... Nisam siguran. Mi smo uvek poštovali pravo, imamo principe i politiku, a ovi svi drugi nemaju - kaže on.

Predsednik obišao domaćinstvo u Jasikovu

Reč je o povratnicima iz Austrije.

- Baš vam je lepo. Sada sam išao preko Jasikova, koliko god da sam se trudio, ali gde god kreneš užas put. Koliko god da uložimo, nije ni blizu dovoljno. Toliko sam nesrećan i tužan zbog toga. Gde god se makneš sa glavnog puta, bezbroj problema. U lokalu užas - kazao je predsednik.

Vučić je upitao domaćine šta treba da se pomogne.

- Počeli su ljudi da se vraćaju, zato sam nesrećan zbog ovog puta što sam video. Zato nam treba poseban program za ljude koji se vraćaju. Teško se ljudi na to odlučuju. Kako smanjujemo razliku između nas i Evrope, tako ljudi pronalaze razlog da se vrate - rekao je predsednik.

Na pitanje šta treba da se uradi za Jasikovo, Vučić je dobio odgovor da su to putevi.

- Ne mogu ljudi da se vrate kada nema dobrih puteva i kada nema posla. Ja jednom godišnje prođem ovim putem, toliko sam se nervirao - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da je potrebno 30 miliona evra samo za Majdanpek, da se voda povuče iz Dunava.

- 11 hiljada kilometara je azbestnih cevi koje moramo da izgradimo. Vodovod nam je problem bukvalno svuda, na severu Srbije, na jugu zemlju - kaže predsednik.

Domaćin ističe da planira da proširi farmu, ali i da sagradi etno selo.

- Mi ćemo da vidimo kako da pomognemo kroz različite vrste subvencija, mi možemo mnogo da pomognemo, čak više od 50 posto. Tvoje je samo da potrošiš i da radiš - naveo je Vučić.

Kaže kako bi svako ovde došao, samo da ima dobar put.

- Za koji mesec kada završimo put do Golupca, da krenemo da radimo do Bele Palanke, a onda ostaje da radimo u lokalu - rekao je predsednik.

Porodica koju predsednik obilazi poznata je po uzgajanju jelena lopatara.

