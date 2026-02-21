ZIMA SE NE DA EVO DOKLE ĆE DA TRAJE: Vremenska prognoza za subotu, 21. februar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Oblačno i hladno, u nižim predelima ponegde sa slabim snegom ili kišom, a na planinama sa slabim snegom.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, u Banatu i istočnoj Srbiji veći dao dana istočni i jugoistočni.
Jutarnja temperatura od -1 do 3 stepena, a najviša od 1 do 5.
VREME U BEOGRADU
Oblačno i hladno, tokom većeg dela dana suvo. Ujutro moguća slaba kiša ili sneg, a posle podne i uveče slaba kiša.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.
Jutarnja temperatura oko 1 stepen, a najviša oko 4.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana očekuje se promenljivo oblačno i osetno toplije vreme.
Od nedelje do utorka, uz nešto više oblačnosti, na severu i severoistoku Srbije povremeno će uslediti kratkotrajna kiša, a na planinama još u nedelju se očekuje provejavanje snega, a od srede duži sunčani intervali.
