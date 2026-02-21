"STAVILI SU U SVOJE DŽEPOVE MILIJARDU I PO EVRA": Uglješa Mrdić za "Novosti" o Šolaku i njegovim pulenima

NARODNI poslanik Uglješa Mrdić komentarisao je za "Novosti" Dragana Šolaka i njegove pulene koji su uzeli ogromnu svotu novca kada su prodali svoje medije.

Foto: Printskrin/ Jutjub/ novosadskatelevizija

- Nisu napadali Telekom kada im je davao novac i kada su prodavali za nekih 500 ili 600 miliona evra svojih 169.000 korisnika. Stavili su u svoje džepove milijardu i po evra - rekao je narodni poslanik Uglješa Mrdić komentarišući za "Novosti" Dragana Šolaka i njegove pulene koji su uzeli ogromnu svotu novca kada su prodali svoje medije, da budemo precizni - vrednost SBB-a, Net tv plusa i Sportkluba, koji su prodati u februaru prošle godine je 1,5 milijardi evra.

- I sada im opet kriv Vučić. Koriste sve da bi napadali Srbiju i predsednika Vučića - istakao je Mrdić.