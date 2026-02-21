Politika

"STAVILI SU U SVOJE DŽEPOVE MILIJARDU I PO EVRA": Uglješa Mrdić za "Novosti" o Šolaku i njegovim pulenima

V.N.

21. 02. 2026. u 07:15

NARODNI poslanik Uglješa Mrdić komentarisao je za "Novosti" Dragana Šolaka i njegove pulene koji su uzeli ogromnu svotu novca kada su prodali svoje medije.

СТАВИЛИ СУ У СВОЈЕ ЏЕПОВЕ МИЛИЈАРДУ И ПО ЕВРА: Угљеша Мрдић за Новости о Шолаку и његовим пуленима

Foto: Printskrin/ Jutjub/ novosadskatelevizija

 - Nisu napadali Telekom kada im je davao novac i kada su prodavali za nekih 500 ili 600 miliona evra svojih 169.000 korisnika. Stavili su u svoje džepove milijardu i po evra - rekao je narodni poslanik Uglješa Mrdić komentarišući za "Novosti" Dragana Šolaka i njegove pulene koji su uzeli ogromnu svotu novca kada su prodali svoje medije, da budemo precizni - vrednost SBB-a, Net tv plusa i Sportkluba, koji su prodati u februaru prošle godine je 1,5 milijardi evra.

 - I sada im opet kriv Vučić. Koriste sve da bi napadali Srbiju i predsednika Vučića - istakao je Mrdić.

