BOSANKA MU DOŠLA GLAVE! Otkriveno zbog čega se Janik Siner totalno raspao

20. 02. 2026. u 13:20

JANIK Siner ne liči na sebe, totalno gubi korak za Karlosom Alkarazom!

БОСАНКА МУ ДОШЛА ГЛАВЕ! Откривено због чега се Јаник Синер тотално распао

FOTO: Tanjug/AP

Alarm se i te kako upalio na Apeninima, ali i među navijačima italijanskog tenisera. Ako se poraz od Novaka Đokovića u Melburnu i ne kako mogao podneti, jučerašnja eliminacija u Dohi od Jakuba Menšika je užas kada je u pitanju Janik Siner.

Bivši italijanski teniser Paolo Bertoluči je otkrio razloge loših partija Sinera i kao glavnog krivca označio Lailu Hasanović, devojku koja je zavrtila mozak Janiku.

-  Siner je zaljubljen, mora da preispita pripreme - napisao je na Tviteru Bertoluči posle Sinerovog sinoćnjeg poraza od Jakuba Menšika, 16. na svetu, u Dohi.

Broj 12 iz sedamdesetih ide još dalje, čak i predlaže nešto do sada nezamislivo:

- Treba da promeni tim, da vrati agresivnost, da promeni igru”, sugeriše Bertoluči smenu Darena Kejhila i Simonea Vanjocija, tvoraca kvaliteta kojim je Siner u prethodne dve godine podelio tenisku planetu sa Karlosom Alkarazom.

Australijanac i Italijan su do sada bili smatrani za nedodirljive, čak je i Siner lično ubeđivao Kejhila da ostane još jedno sezonu kada je pre godinu dana najavio povlačenje na kraju 2025.

Podsećanja radi, Siner je potvrdio vezu sa Lailom u oktobru 2025. godine, kada joj se zahvalio na podršci nakon pobede u finalu Bečkog opena nad Aleksandrom Zverevim, nazvavši je tada "svojom devojkom". 

Ko je Laila Hasanović?

Laila je manekenka i influenserka koja živi u Kopenhagenu, a poreklom je iz Bosne i Hercegovine. 

Poznata po svom radu sa velikim brendovima, uključujući Tomi Hilfiger, Armani Bjuti i Pradu. Na društvenoj mreži Instagram je prati skoro pola miliona ljudi, a uglavnom deli sadržaj vezan za modu, uključujući i poglede iza kulisa sa svojih revija. 

Laila je rođena u Bosni i Hercegovini 2000. godine, a u tinejdžerskim godinama je provela vreme u Kentakiju kao studentkinja na razmeni pre nego što se preselila u Kopenhagen kada je imala 19 godina. Laila je brzo postala poznata u svetu manekenstva i postala je finalistkinja na izboru za Mis Univerzum Danske 2019. godine. 

Ranije bila u vezi sa Mikom Šumaherom, koji je sin Mihaela Šumahera. Bili su zajedno otprilike tri godine pre nego što su prekinuli vezu u aprilu 2025. godine.

