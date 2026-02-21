PILEĆE ĆUFTE: Lagano i mirisno jelo puno svežine
Sočne ćufte od pilećeg mesa obogaćene mirisom limuna i svežeg peršuna pravi su izbor kada želite lagan, a ukusan obrok. Kombinacija belog vina i limunovog soka daje ovom jelu finu kiselkastu notu.
Sastojci
- 400 gr pilećih prsa (mlevenih)
- 1 jaje
- 2,5 kašike svežeg sira
- so i crni biber po ukusu
- svež peršun (sitno seckan)
- rendana kora 1 limuna
- 3–4 kašike rendanih prezli
- brašno za uvaljanje ćufti
- maslinovo ulje za prženje
- 100 ml belog vina
- sok od 1 limuna
- 100 ml vode
- peršun za serviranje
Priprema
U većoj činiji pomešajte mleveno pileće meso, jaje, sveži sir, so, biber, sitno seckani peršun, rendanu koru limuna i prezle. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu.
Rukama oblikujte ćufte željene veličine. Lagano ih uvaljajte u brašno i ostavite sa strane do prženja.
U tiganju zagrejte 5–6 kašika maslinovog ulja. Pržite ćufte dok ne dobiju zlatno-braon boju sa svih strana.
Kada porumene, prelijte ih belim vinom i ostavite oko 2 minuta da alkohol ispari. Zatim dodajte limunov sok i vodu. Ostavite da se krčkaju još 5–6 minuta, okrećući ih povremeno, dok se sos blago ne zgusne. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
