PILEĆE ĆUFTE: Lagano i mirisno jelo puno svežine

Sočne ćufte od pilećeg mesa obogaćene mirisom limuna i svežeg peršuna pravi su izbor kada želite lagan, a ukusan obrok. Kombinacija belog vina i limunovog soka daje ovom jelu finu kiselkastu notu.

Sastojci

400 gr pilećih prsa (mlevenih)

1 jaje

2,5 kašike svežeg sira

so i crni biber po ukusu

svež peršun (sitno seckan)

rendana kora 1 limuna

3–4 kašike rendanih prezli

brašno za uvaljanje ćufti

maslinovo ulje za prženje

100 ml belog vina

sok od 1 limuna

100 ml vode

peršun za serviranje

Priprema

U većoj činiji pomešajte mleveno pileće meso, jaje, sveži sir, so, biber, sitno seckani peršun, rendanu koru limuna i prezle. Sve dobro izmešajte dok ne dobijete kompaktnu smesu.

Rukama oblikujte ćufte željene veličine. Lagano ih uvaljajte u brašno i ostavite sa strane do prženja.

U tiganju zagrejte 5–6 kašika maslinovog ulja. Pržite ćufte dok ne dobiju zlatno-braon boju sa svih strana.

Kada porumene, prelijte ih belim vinom i ostavite oko 2 minuta da alkohol ispari. Zatim dodajte limunov sok i vodu. Ostavite da se krčkaju još 5–6 minuta, okrećući ih povremeno, dok se sos blago ne zgusne. Pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!