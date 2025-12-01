PUNJENE PAPRIKE SA KUSKUSOM, PRAZILUKOM, GRAŠKOM I FETOM: Jelo koje spaja mediteranske ukuse i zdrave sastojke

U nastavku vam donosimo detaljan recept za punjene paprike koje će uneti vedrinu u vaš tanjir. Ovo je pravi izbor za sve ljubitelje zdrave, ukusne i šarene kuhinje. Priprema je laka, rezultat impresivan — a uspeh zagarantovan!

FOTO: Novosti

Sastojci



4 paprike

1 praziluk, sitno iseckan

2 čena belog luka, sitno iseckana

2 mlada luka, sitno iseckana

1/2 crvene paprike, sitno iseckane (po želji)

2 kašike nane, sitno iseckane

200 gr smrznutog graška

150 gr feta sira, izmrvljenog

70 gr paradajz pirea

250 ml povrćne čorbe

150 gr kuskusa

1 kašika kari praha

100 g krupno seckanih badema

maslinovo ulje

čeri paradajz, prepolovljen

Za preliv:

50 gr izmrvljenog feta sira

2 mlada luka, sitno iseckana

Priprema

Zagrejte rernu na 180°C. Skuvajte kuskus prema uputstvu na pakovanju. Blanširajte grašak u ključaloj vodi 1 minut, zatim ocedite. Paprike presecite na pola, izvadite semenke i stavite u rernu 20 minuta da omekšaju. Na maslinovom ulju propržite praziluk i beli luk. Dodajte paradajz pire i povrćnu čorbu. Umešajte kuskus, mladi luk, grašak, crvenu papriku (ako je koristite), kari i čili (po želji). Dodajte bademe, pa lagano krčkajte 5 minuta. Po potrebi dolijte malo čorbe. Na kraju dodajte 150 gr izmrvljene fete i seckanu nanu. Napunite pečene paprike ovom smesom, preko stavite čeri paradajz i pecite još 20 minuta. Izvadite iz rerne i ukrasite ostatkom fete i mladim lukom.

Prijatno!