RAT na Bliskom istoku ušao u 13. dan. Oko 140 američkih vojnika ranjeno u dosadašnjim ratnim operacijama. Iran počeo s polaganjem mina u Ormuskom moreuzu. FBI upozorio da bi Kalifornija mogla biti na meti iranski dronova. Žestoka razmena vatre između Izraela i Hezbolaha. Iran i Hezbolah prvi put od početka rata koordinisano napali Izrael

Vazduhoplovne snage Izraela su upravo saopštile da je pokrenut novi talas udara na Iran.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da su izvele napad na nuklearni centar „Talegan“ u Iranu.

"U okviru serije udara izvedenih poslednjih dana u Teheranu, izraelsko vazduhoplovstvo je, delujući na osnovu preciznih obaveštajnih podataka, pogodilo još jedan objekat iranskog nuklearnog programa", navodi se u saopštenju, prenosi ruska agencija RIA Novosti.

Vojska tvrdi da je Iran koristio ovaj kompleks za „razvoj kritično važnih sposobnosti za izradu nuklearnog oružja“.

Oni će biti pobednici rata!

Jahja Rahim Safavi, viši vojni savetnik iranskog ajatolaha Modžtabe Hamneija, izjavio je da će se rat u Iranu završiti pre persijske Nove godine (21. marta) i predvideo da će Kina i Rusija izaći među pobednicima kako budu rasle njihova ekonomska i vojna moć.

SAD planiraju napad na Iran iz Rumunije

SAD planiraju da napadnu Iran sa rumunske teritorije, a Bukurešt nikako ne može to da spreči, rekla je Diana Šošoaka, poslanica Evropskog parlamenta i liderka opozicione stranke SOS Rumunija, prenosi agencija RIA Novosti.



Besent: Čim bude uslova, američka mornarica pratiće tankere kroz Ormuski moreuz

Америчка морнарица пратиће нафтне танкере док буду пролазили кроз Ормуски мореуз чим то буде могуће, најавио је данас амерички министар финансија Скот Бесент. Foto: Gemini AI

Izraelska vojska objavila snimke udara na živu silu Irana

Vojska Izraela objavila je snimak udara na Iran. Kako je ranije javljeno, pokrenut je nov talas udara, a napadnuto je 15 lokacija. Amerika i Izrael napali Iran.

Ranjena dva američka vojnika

Dva američka vojnika ranjena su u napadu dronovima na vojnu bazu na severu Iraka tokom noći, izjavio je danas neimenovani bezbednosni izvor.

Po ajatolahovm naređenju: Ormuz ostaje zatvoren

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da će strategija zatvaranja Ormuskog moreuza biti nastavljena u narednim danima, ističući da je pomenuti plan u saglasnosti s uputstvima novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hamneija.

Komandant iranskih mornaričkih snaga Revolucionarne garde admiral Ali Reza Tengisiri objavio je na društvenoj mreži Iks da će napadi na neprijatelja biti nastavljeni i da će, po nalogu novog vrhovnog vođe, Ormuski moreuz ostati zatvoren.

Cena nafte skače

Cene nafte su danas skočile za oko 10 odsto zbog rizika da će snabdevanje energentima kroz Persijski zaliv verovatno ostati obustavljeno duže vreme.

Libanski predsednik osudio napad na Univerzitet u Bejrutu

Libanski predsednik Džozef Aun osudio je izraelski vazdušni napad na Libanski univerzitet u Bejrutu u kojem su poginula dva akademika.

Aun je, prema objavi na svom zvaničnom profilu na X mreži, izrazio saučešće zbog smrti Huseina Bazija i Murtade Sarura i nazvao napad na univerzitetski kampus zločinom i kršenjem međunarodnog prava.

- Ono što se danas dogodilo na Prirodno-matematičkom fakultetu je zločin koji mora biti osuđen po svim kriterijumima i flagrantno kršenje međunarodnih zakona i normi koje zabranjuju napade na obrazovne institucije i civile - rekao je on.

Saudijci izdaju upozorenje za područje Al-Hardž

Saudijska civilna odbrana izdala je upozorenje za administrativni region Al-Hardž, koji se nalazi jugoistočno od Rijada.

A warning has been issued by the National Early Warning Platform in Governorate Al-Kharj to warn of a danger, follow the instructions below: pic.twitter.com/WUilx9vV5X — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 12, 2026

Libanski premijer: Nećemo dozvoliti da Liban postane pozornica za tuđe ratove

Libanski premijer Navaf Salam obratio se javnosti i rekao da radi „dan i noć“ kako bi zaustavio rat koji, kako je rekao, Liban pokušava svim sredstvima da izbegne, javila je Nacionalna novinska agencija.

- Ne možemo ni na koji način prihvatiti da Liban postane slobodna pozornica za tuđe ratove - rekao je Salam.

Dodao je da je predsednik Džozef Aun pokrenuo „inicijativu za pregovore sa ciljem da se Liban izvuče iz duboke krize u koju je gurnut“.

Iran dozvoljava brodovima iz nekih zemalja da prođu kroz Ormuski moreuz

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana, Madžid Taht-Ravanči, rekao je da je Iran dozvolio brodovima iz nekih zemalja da prođu kroz Ormuski moreuz.

U razgovoru za AFP u Teheranu, rekao je da su neke zemlje već kontaktirale Iran da zatraže prolaz kroz ključni pomorski prolaz.

- Neke zemlje su već razgovarale sa nama o prolasku kroz moreuz i mi smo sarađivali sa njima - rekao je.

Dodao je da Iran smatra da zemlje koje su učestvovale u napadima ne bi trebalo da imaju koristi od bezbednog prolaska kroz Ormuski moreuz.

SAD: Oko 6.000 meta pogođeno od početka operacije u Iranu

Centralna komanda SAD (CENTCOM) objavila je da je približno 6.000 meta pogođeno od početka američko-izraelskih napada na Iran.

U najnovijem saopštenju se takođe navodi da je više od 90 iranskih plovila oštećeno ili uništeno, uključujući više od 60 brodova.

CENTCOM je takođe objavio da je od početka operacije pogođeno više od 30 plovila za postavljanje mina.

Izrael upozorio stanovnike centra Bejruta na evakuaciju

Izraelska vojska upozorila je stanovnike bejrutskog naselja Zukak al-Blat da napuste to područje.

Portparol izraelske vojske, koji govori arapski, Avičaj Adrai, objavio je na X mreži da će vojska „delovati protiv“ zgrade za koju tvrdi da je povezana sa Hezbolahom.

Adrai je ranije izdao upozorenje stanovnicima naselja Bačura da se evakuišu, neposredno pre nego što je izraelska vojska najmanje dva puta pogodila zgradu tamo.

Ubijen komandant divizije "Imam Husein"

Komandant divizije "Imam Husein", paravojne jedinice koja deluje uz libanski militantni pokret Hezbolah, Ali Musalam Tabaja, ubijen je zajedno sa zamenikom i više visokih komandanata u vazdušnom napadu izraelske vojske u Libanu tokom protekle noći, saopštila je danas izraelska vojska.

Porastao broj poginulih u izraelskim napadima na Bejrut i Aramun

Broj žrtava raste u izraelskim napadima na bejrutsku obalu, Aramun Broj žrtava je porastao u dva izraelska napada u i oko Bejruta ranije danas, izveštava libanska Nacionalna novinska agencija.

Centar za vanredne operacije Ministarstva zdravlja saopštio je da je broj žrtava u napadu na bejrutsku obalu porastao na 12, a 28 je ranjeno.

Centar je saopštio da je broj žrtava u izraelskom napadu na Aramun, grad u brdima sa pogledom na Bejrut oko 10 km južno od prestonice, porastao na pet, a sedam ljudi je ranjeno.

"Izrael gađao iranske spomenike iz 14. veka" Arakči: Gde je Unesko? Njegovo ćutanje je neprihvatljivo

Ministar spoljnih poslova Irana Abas Arakči izjavio je danas da je Izrael bombardovao iranske istorijske spomenike koji datiraju još iz 14. veka, pri čemu je pogođeno više lokaliteta koji su pod zaštitom Uneska.

- Prirodno je da režim koji neće da opstane 100 godina mrzi narode sa drevnom prošlošću. Ali gde je Unesko? Njegovo ćutanje je neprihvatljivo - napisao je Arakči na platformi Iks.

U američkim i izraelskim napadima na Iran oštećene su najmanje četiri kulturne i istorijske znamenitosti, uključujući palate i drevnu džamiju, potvrdio je ranije danas Unesko.

Gori USS Džerald R. Ford: Evo šta se desilo na američkom nosaču aviona

Danas je na američkom nosaču aviona USS Gerald R. Ford (CVN-78) izbio POŽAR, koji je u međuvremenu ugašen.

Statement on USS Gerald R. Ford from U.S. 5th Fleet: https://t.co/5Q6ZPovuBy — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Turski ministar kategorično: Ankara se potpuno protivi svakom planu izazivanja građanskog rata u Iranu

Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je u četvrtak da Ankara ostaje potpuno protiv svakog plana koji ima za cilj izazivanje građanskog rata u Iranu i podsticanje sukoba na etničkoj ili verskoj osnovi.

Fidan je dao ove izjave tokom zajedničke konferencije za novinare nakon sastanka sa nemačkim ministrom spoljnih poslova Johanom Vadefulom u glavnom gradu Ankari.

Naglašavajući da se tekući rat na Bliskom istoku mora što pre završiti, Fidan je rekao da Turska ulaže intenzivne napore da okonča rat.

Iran: Ako SAD napadnu našu elektroenergetsku mrežu, ceo region će uroniti u tamu

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Ali Laridžani, odgovorio je na pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o mogućem napadu na iransku elektroenergetsku mrežu, rekavši da bi u tom slučaju „ceo region uronio u tamu“.

- Tramp je rekao: 'Možemo uništiti iranski elektroenergetski sistem u roku od sat vremena, ali nismo - napisao je Laridžani na X.

- Pa, ako to urade, ceo region će biti bez struje za manje od pola sata, a tama pruža mnoštvo mogućnosti za lov na američke vojnike koji će pobeći u sigurno - dodao je.

Tramp je ranije rekao da Vašington još nije napao iranska postrojenja za proizvodnju električne energije, ali da je spreman da to učini ako Teheran pokuša da prekine globalne zalihe nafte.

Novi iranski lider: Osvetićemo krv naših mučenika

Novi vrhovni vođa Irana najavio je nastavak osvete.

- Osvetićemo krv naših mučenika - rekao je Hamnei.

Modžtaba Hamnei zahvalio je iranskoj vojsci, rekavši da je sprečila da Iran bude potčinjen ili podeljen dok je zemlja bila pod napadom.

- Želeo bih da se zahvalim hrabrim borcima koji rade odličan posao u vreme kada je naša zemlja pod pritiskom i napadnuta - rekao je.

Tramp upozorava: Neću dozvoliti da Iran dođe do nuklearnog oružja

Američki predsednik Donald Tramp (Tramp) oglasio se putem svoje društvene mreže Truth Social, šaljući snažnu poruku o ekonomskoj snazi Sjedinjenih Država, ali i o onome što smatra najvećom globalnom pretnjom - mogućem nuklearnom naoružavanju Irana.

U saopštenju je naglasio da Sjedinjene Države trenutno dominiraju globalnom proizvodnjom nafte, napominjući da rastuće cene nafte donose značajne finansijske koristi američkoj ekonomiji.

Međutim, rekao je da mu je bezbednost sveta važnija od bilo kakve ekonomske koristi. Tramp je posebno upozorio na opasnost od razvoja nuklearnog oružja od strane Irana, nazivajući zemlju „imperijom zla“ koja, prema njegovim rečima, predstavlja ozbiljnu pretnju stabilnosti Bliskog istoka, ali i celog sveta.

Prvo obraćanje novog ajatolaha

Iranska televizija trenutno emituje unapred snimljeni govor novog vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Modžtabe Hamneija.

U svojoj prvoj izjavi, Modžtaba Hamnei je rekao da sve američke baze u regionu treba odmah zatvoriti, inače će biti napadnute.

Ovo je trenutak kad su Iranci razorili američki tanker u Iraku

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada na tanker u iračkim vodama, u kojem je, prema trenutnim informacijama, najmanje jedna osoba poginula, a brodovi su ostali u plamenu.

Snimak prikazuje trenutak eksplozije i požara na moru nakon udara u brodove kod obale Iraka.

WATCH: The moment the U.S.-linked oil tanker Safesea Vishnu was hit in the northern Persian Gulf after allegedly ignoring warnings from Iran’s IRGC Navy.



One Indian crew member was killed. pic.twitter.com/WOxTnXkKDx — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

U izraelskim napadima u Libanu ubijeno 15 lekara, povređeno 45

Petnaest lekara, uključujući članove posade hitne pomoći, ubijeno je u izraelskim napadima koji su se intenzivirali ovog meseca, javlja Al Džazira sa terena, pozivajući se na libansko Ministarstvo informisanja.

Još 45 lekara je povređeno.

Ukupan broj poginulih u izraelskim napadima u Libanu od 2. marta je najmanje 634.

Nemački kontejnerski brod se zapalio nakon što ga je pogodila iranska raketa blizu Ormuza

Kontejnerski brod se zapalio blizu Ormuskog moreuza, pogođen fragmentima rakete.

Iran kritikuje EU zbog „saučesništva“ u američko-izraelskim napadima

Iran je osudio Evropsku uniju, optužujući blok da omogućava američko-izraelske napade na zemlju.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei rekao je da je odgovor Evrope na rat bio podrška napadima.

- Ravnodušnost i prećutno odobravanje američke i izraelske agresije, brutalnosti i zločina od strane Evropske unije nije ništa manje od saučesništva - napisao je Bagaei u objavi na platformi X.

By speaking the truth, you are choosing the right side of history.



The European Union's indifference and acquiescence in the face of U.S. and Israeli aggression, brutalities, and atrocities amounts to nothing less than complicity.



THE WORLD IS WATCHING... pic.twitter.com/ITCrCkDZY5 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) March 12, 2026

Iranski šef parlamenta: Krv osvajača će teći kroz Persijski zaliv

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bagar-Galibaf (Bagar-Galibaf) je u četvrtak objavio da će svaka invazija na iranska ostrva „prouzrokovati da krv osvajača teče u Persijskom zalivu“.

Homeland or Death!



Any aggression against soil of Iranian islands will shatter all restraint.



We will abandon all restraint and make the Persian Gulf run with the blood of invaders.



The blood of American soldiers is Trump's personal responsibility. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 12, 2026

"Modžtaba Hamnei je u komi": Mediji pišu - Novom vođi Irana život visi o koncu

Modžtaba Hamnei, novi vrhovni vođa Irana, navodno je u komi i ostao je bez noge, prenosi Dejli mejl.

Sin ubijenog Alija Hamneija nalazi se na intenzivnoj nezi u univerzitetskoj bolnici Sina u istorijskoj četvrti grada, okružen bezbednosnim zvaničnicima, tvrdi izvor iz Teherana.

Iran lansirao 41. talas operacije "Pravo obećanje 4"

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je pokrenuo 41. talas operacije "Pravo obećanje 4" protiv ciljeva na teritorijama koje kontroliše Izrael, kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran.

Operacija je kodno nazvana "Ka Svetom El-Kudsu" i izvršena je uoči Međunarodnog dana Kudsa, preneo je "Press tv".

Prema IRGC-u, meta su bili američko-cionistički ciljevi u Tel Avivu i okupirani Al Kuds, kao i baze američkih vojnika u regionu.

U operaciji je korišćeno više od 10 teških raketa, uključujući rakete Horamšahr i Kadr sa višestrukim bojevim glavama, rakete Hajbar Šekan sa bojevim glavama od jedne tone, hipersonične rakete Fatah sa bojevim glavama od jedne tone i dronovi.

IDF: Oficir IRGC-a ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u Libanu

Član Korpusa Islamske Revolucionarne garde (IRGC), Abu Dar Mohamadi, koji je služio kao komandant raketne jedinice Hezbolaha, ubijen je u izraelskom vazdušnom napadu u južnim predgrađima Bejruta između 10. i 11. marta, saopštila je Izraelska odbrambena vojska (IDF). IDF je naveo da je Mohamadi bio "centralna figura u vojnoj koordinaciji" između Hezbolaha i iranskog režima, preneo je Tajms of Izrael.

Napominje se da je on bio ključan za jačanje vojnih kapaciteta Hezbolaha u oblasti raketa i služio je kao autoritet za strateško oružje te organizacije.

Ruska državna nuklearna korporacija nastavlja izgradnju nuklearne elektrane u Iranu uprkos sukobu

Ruska državna korporacija Rosatom potvrdila je da ostaje u Iranu i nastavlja izgradnju dva nova bloka u nuklearnoj elektrani Bušer uprkos sukobu na Bliskom istoku i evakuaciji dela osoblja.

Izraelska vojska tvrdi: Napali smo iranski nuklearni objekat

Izraelska vojska saopštila je danas da je nedavno izvela napad na iranski nuklearni objekat u blizini Teherana, gde su, prema tvrdnjama vojnih zvaničnika, razvijani "ključni kapaciteti" za izradu nuklearnog oružja.

Lokacija u blizini Teherana, koju je vojska identifikovala kao kompleks Talegan, pogođena je tokom talasa napada koje je izraelsko vazduhoplovstvo izvelo u tom području u proteklih nekoliko dana, prenosi Tajms of Izrael.

🎯STRUCK: The ‘Taleghan’ compound, a site used by the Iranian regime to advance nuclear weapons capabilities.



The compound was used to develop advanced explosives and conduct sensitive experiments as part of the covert ‘AMAD’ project in the 2000s. — Israel Defense Forces (@IDF) March 12, 2026

Aerodrom u Kuvajtu na meti napada

Međunarodni aerodrom u Kuvajtu bio je jutros meta napada više bespilotnih letelica, ali u incidentu nije bilo žrtava, saopštila je Generalna direkcija za civilno vazduhoplovstvo Kuvajta.

Portparol Direkcije Abdulah al Radži izjavio je za kuvajtsku državnu novinsku agenciju KUNA da je napad izazvao materijalnu štetu na pojedinim objektima aerodroma.

On je naveo da je incident rešen u skladu sa planom za vanredne situacije koji se primenjuje od početka aktuelne krize, u punoj koordinaciji sa nadležnim institucijama u zemlji, prenosi Tajms Kuvajt.

Hotel oštećen u napadu na Dubai

Stižu prve slike iz Dubaija gde je noćas oštećen jedan hotel u napadu dronovima. Na fotografijama koje je objavio AP vide se radnici koji procenjuju štetu nastalu na neboderu u kojem je smešten hotel.

Nova uzbuna u Dubaiju

Pretnje Irana usmerene ka bankama i finansijskim centrima povezanim sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom na Bliskom istoku dovele su do evakuacije dela finansijske četvrti u Dubaiju, preneo je danas Skaj njuz.

Prema navodima te medijske kuće, nekoliko banaka i finansijskih kancelarija ispraznilo je zgrade nakon što su zaposleni dobili obaveštenja sa upozorenjem da se evakuišu.

Kako je navedeno, i u Kataru je izdata slična naredba za evakuaciju filijala banke HSBC, koje su nakon toga zatvorene.

Poslednjih dana raste broj zaposlenih u međunarodnim kompanijama, posebno u finansijskom sektoru, koji napuštaju zemlju zajedno sa svojim porodicama, dok se pojedine kancelarije u potpunosti evakuišu.

Mogućnost da finansijski centri postanu mete ukazuje da Iran, pored naftne infrastrukture, razmatra i udare na finansijski sektor kako bi izazvao šire međunarodne poremećaje.

Takva strategija mogla da ima za cilj pritisak na američkog predsednika Donalda Trampa da smanji tenzije ili nastavi pregovore, navodi Skaj njuz.

Raketa pogodila italijansku bazu u Erbilu

Iranska vojska nastavila je sa raketnim udarima na izraelske ciljeve i američke vojne baze na Bliskom istoku. Izrael nastavlja udare po Iranu i Libanu i poručuje da će rat trajati koliko bude potrebno. Predsednik SAD Donald Tramp kaže da će se rat završiti "uskoro" jer "praktično nema više ciljeva".

Neidentifikovani projektil pogodio je kontejnerski brod, 35 nautičkih milja severno od Džebel Alija, velikog lučkog grada u blizini Dubaija, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštilo je danas Udruženje pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO).

Pogodak je izazvao mali požar, preneo je Rojters.

❗️🇮🇷⚔️🇺🇲🇮🇱 - BREAKING: An oil tanker was struck by one-way drones at Umm Qasr Port, Basrah, southern Iraq.



Unverified reports emerged tonight of an oil tanker being hit in the northern Persian Gulf, with Iraqi media describing a massive column of flames visible off the Iraqi… pic.twitter.com/Pyj6AiwTMD — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 11, 2026

U saopštenju UKMTO navodi se da je potpuna procena štete "otežana zbog mraka", ali da je cela posada bezbedna.

Ovo je šesti napad u dva dana na brodove koji plove u Persijskom zalivu, dok je Iran pojačao napade na tankere za naftu, teretne brodove i snabdevanje energijom u regionu.

Najmanje tri osobe poginule, dete povređeno u izraelskom napadu na grad Aramun

Najmanje tri osobe su poginule, a dete je povređeno u izraelskom napadu na libanski grad Aramun, južno od Bejruta, saopštilo je jutros libansko ministarstvo zdravlja. U saopštenju se navodi da se Aramun nalazi oko 10 kilometara južno od prestonice, prenela je Al Džazira. Prethodno je ministarstvo saopštilo da je najmanje osam osoba poginulo, a da je 31 povređena u još jednom izraelskom napadu na oblast Ramlet al-Baida na obali Bejruta.

Raketa pogodila italijansku bazu u Erbilu

Raketa je tokom noći pogodila italijansku vojnu bazu u Erbilu u regionu Kurdistan u Iraku, ali među italijanskim vojnicima nije bilo žrtava niti povređenih, saopštilo je italijansko Ministarstvo odbrane. To ministarstvo je na društvenoj mreži X navelo da je projektil pogodio bazu, ali da su svi pripadnici italijanskog kontingenta dobro, prenela je Al Džazira. Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto ostao je u kontaktu sa višim vojnim komandantima nakon incidenta, dodaje se u saopštenju. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani naveo je u posebnoj poruci da su se vojnici tokom napada sklonili u bunker i potvrdio je da su svi bezbedni. Italija u Erbilu ima raspoređeno oko 300 vojnika koji učestvuju u obuci kurdskih snaga bezbednosti.

Projektil pogodio kontejnerski brod kod luke Džebel Ali u UAE

Neidentifikovani projektil pogodio je kontejnerski brod, 35 nautičkih milja severno od Džebel Alija, velikog lučkog grada u blizini Dubaija, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, saopštilo je danas Udruženje pomorskih trgovinskih operacija Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO). Pogodak je izazvao mali požar, preneo je Rojters. U saopštenju UKMTO navodi se da je potpuna procena štete "otežana zbog mraka", ali da je cela posada bezbedna. Ovo je šesti napad u dva dana na brodove koji plove u Persijskom zalivu, dok je Iran pojačao napade na tankere za naftu, teretne brodove i snabdevanje energijom u regionu. Tokom noći, dva strana tankera za prevoz nafte su zapaljena u iračkim vodama nakon iranskog napada. Najmanje jedna osoba je poginula, a 38 članova posade je spaseno sa brodova.

Američki i grčki tankeri pogođeni iranskim morskim dronovima

Dva tankera, u američkom i grčkom vlasništvu, pogođena su najverovatnije iranskim morskim dronovima.

Kako se navodi, ovi tankeri prevozili su iračku naftu i pogođeni su u iračkim teritorijalnim vodama.

NEW: An oil tanker was targeted in territorial waters near Iraq. pic.twitter.com/QE39k4xXnf — Clash Report (@clashreport) March 11, 2026

Kako se navodi, ova dva tankera prevozila su oko 400.000 barela sirove iračke nafte.

Poređenja radi, ekološka katastrofa koja se dogodila zbog potonuća tankera Exxon Valdez uzrokovana je izlivanjem 260.000 barela, zbog čega bi ovo mogla da bude najveća nesreća tog tipa u istoriji ako dođe do izlivanja nafte iz oba tankera.

Tanker Tracker navodi da je pogođenim tankerima odmah u pomoć priteklo više plovila za potragu i spasavanje.

If anyone else needs further convincing, the two tankers are now surrounded by several tuggies and SAR (Search And Rescue) vessels.



See for yourselves: https://t.co/phlXRKUpPb pic.twitter.com/mqBZi5sFgR — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) March 11, 2026

U ovim trenucima nije poznato da li ima žrtava na pogođenim tankerima. Nezvanično, pominje se jedna mrtva osoba i više desetina spasenih.

Veliki požar u skladištu goriva u Bahreinu posle iranskog napada

Veliki požar izbio je u rezervoaru za gorivo u Bahreinu nakon iranskog napada, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Kako je prenela Al džazira, resorno ministarstvo je objavilo i snimak incidenta. Bahrein je domaćin Pete flote američke mornarice, a ta zemlja je, prema navodima vlasti, česta meta napada usred rata Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana.

Tri člana posade nestala nakon napada na tajlandski brod u Ormuskom moreuzu

Tajlandska brodarska kompanija saopštila je da se veruje da su tri člana posade broda "Majuri Nari", koji plovi pod zastavom Tajlanda, nestala nakon napada u Ormuskom moreuzu. Prema navodima kompanije, pretpostavlja se da su članovi posade zarobljeni u mašinskom prostoru broda, prenela je Al džazira. Odgovornost za napad ranije je preuzeo Korpus islamske revolucionarne garde iz Irana (IRGC), navodeći da je brod ignorisao "upozorenja".

Eksplozije kod Basre: Pogođena dva strana tankera, jedna osoba poginula

Dva strana tankera pogođena su eksplozijama u blizini luke Um Kasr u iračkom gradu Basri, pri čemu je poginula jedna osoba, saopštile su vlasti. Rukovodilac Generalne kompanije za iračke luke rekao je da je spaseno 38 članova posade sa brodova, dok je jedna osoba poginula, preneo je BBC. Prema podacima sa veb-sajtova za praćenje brodova, dva tankera za koja se sumnja da su napadnuta nalaze se okružena spasilačkim čamcima. Uzrok eksplozija za sada nije zvanično potvrđen. Prva istraga iračkih bezbednosnih zvaničnika ukazuje da su čamci natovareni eksplozivom iz Irana pogodili tankere, preneli su Rojters i CNN. Britanski pomorski posmatrač saopštio je da je dobio slične izveštaje, dok je iračka Državna organizacija za marketing nafte izrazila "duboko žaljenje" zbog nesreće. Zbog događaja su obustavljene operacije na svim terminalima u luci, navode vlasti.

Iran negira Trampove tvrdnje da planira pokušaj atentata na njega

Iranski ambasador u Rusiji Kazem Džalali negirao je danas tvrdnju predsednika SAD Donalda Trampa da Teheran planira pokušaj atentata na njega. „Islamska Republika Iran nije pokušala atentat na američkog predsednika i traži njegovo kažnjavanje na međunarodnim sudovima“, rekao je iranski ambasador, prenosi RIA Novosti. Prema njegovim rečima, američke obaveštajne agencije takođe nisu potvrdile takve izjave predsednika SAD. „Tramp je pokušao da poveća svoju popularnost davanjem takvih izjava tokom predizbornog perioda“, rekao je iranski ambasador. On je dodao da je ubistvo vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija u prvim američkim napadima na Iran postalo destabilizujući faktor, čije je posledice teško predvideti. Tramp je, u intervjuu za ABC News početkom marta, tvrdio da je iransko rukovodstvo navodno dva puta pokušalo da ga eliminiše. SAD i Izrael su 28. februara počeli da napadaju mete u Iranu, uključujući Teheran, uzrokujući štetu i civilne žrtve. Iran izvodi udare na izraelskoj teritoriji, kao i na američke vojne objekte na Bliskom istoku.

