PILETINA SA BURATOM I ČERI PARADAJZOM: Večera iz jednog tiganja
Za samo 30 minuta do večere koja izgleda kao iz restorana! Sočno pile, dinstani paradajz i kremasta burata u kombinaciji sa mirisnim začinima čine ovaj recept savršenim izborom za svečanu, ali jednostavnu večeru.
Sastojci:
- 2 pileća fileta
- 2 kuglice burate (po ~150 g)
- 400 gr čeri paradajza
- 4 čena belog luka, 3 kašike maslinovog ulja, 1 kašika putera
- 2 kašike balzamiko sirćeta, 1 kašika meda
- svež timijan, prepečeni pinjoli, hrskavi hleb
- so, biber, slatka paprika, ljute ljuspice
Priprema:
Začinite piletinu i ispržite je do zlatne boje. Sklonite sa strane. U istom tiganju kratko propržite beli luk, dodajte paradajz, začine, balzamiko sirće, med i timijan. Poklopite i dinstajte 10 minuta.
Vratite isečenu piletinu u sos, kratko prokuvajte i preko svega dodajte buratu. Ostavite nekoliko minuta da se sir otopi, pospite pinjolima i poslužite sa hlebom i salatom.
Savet: Za puni utisak, prelomite buratu tek na tanjiru – kremasti efekat je neodoljiv!
Uživajte!
