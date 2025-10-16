PILETINA SA BURATOM I ČERI PARADAJZOM: Večera iz jednog tiganja

Za samo 30 minuta do večere koja izgleda kao iz restorana! Sočno pile, dinstani paradajz i kremasta burata u kombinaciji sa mirisnim začinima čine ovaj recept savršenim izborom za svečanu, ali jednostavnu večeru.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 pileća fileta

2 kuglice burate (po ~150 g)

400 gr čeri paradajza

4 čena belog luka, 3 kašike maslinovog ulja, 1 kašika putera

2 kašike balzamiko sirćeta, 1 kašika meda

svež timijan, prepečeni pinjoli, hrskavi hleb

so, biber, slatka paprika, ljute ljuspice

Priprema:

Začinite piletinu i ispržite je do zlatne boje. Sklonite sa strane. U istom tiganju kratko propržite beli luk, dodajte paradajz, začine, balzamiko sirće, med i timijan. Poklopite i dinstajte 10 minuta.

Vratite isečenu piletinu u sos, kratko prokuvajte i preko svega dodajte buratu. Ostavite nekoliko minuta da se sir otopi, pospite pinjolima i poslužite sa hlebom i salatom.

Savet: Za puni utisak, prelomite buratu tek na tanjiru – kremasti efekat je neodoljiv!

Uživajte!