HRSKAVE KUGLICE OD KROMPIRA: Recept za kuglice sa začinskim biljem

Milena Tomasevic

13. 10. 2025. u 17:00

Lagan i ukusan recept za kuglice koje se savršeno slažu sa aromatičnim kremastim sosom — idealno kao predjelo ili lagana večera.

ХРСКАВЕ КУГЛИЦЕ ОД КРОМПИРА: Рецепт за куглице са зачинским биљем

FOTO: Novosti

Sastojci

Kuglice:
  • 3 srednja kuvana krompira (pasirana u pire)
  • 1 šolja rendane mocarele
  • 2 kašike rendanog parmezana
  • 1 jaje
  • 3–4 kašike brašna (po potrebi)
  • 2 kašike sitno seckanog peršuna, vlašca ili mirođije
  • so i crni biber po ukusu
  • ulje za prženje

Kremasti sos:

  • 3 kašike majoneza
  • 1 kašika kečapa
  • 1 kašičica ljute ili dimljene paprike
  • 1 kašičica ljutog sosa (po želji)
  • 1 kašičica limunovog soka

Priprema

Testo: U posudi pomešajte pire krompira, mocarelu, parmezan, jaje, brašno i začinsko bilje. Posolite i pobiberite. Dodajte još brašna ako je smesa lepljiva, dok ne dobijete smesu koja može da se oblikuje. 

Oblikovanje: Ruke blago namažite uljem i oblikujte kuglice veličine po želji.

Prženje: U tiganju zagrejte ulje (umerena do jača vrućina). Pržite kuglice dok ne postanu zlatno‑hrskave sa svih strana. Izvadite i stavite na papirni ubrus da se ocede.

Sos: U maloj činiji, dobro izmešajte sve sastojke za kremasti sos dok smesa ne postane glatka.

Serviranje: Poslužite kuglice tople, uz kremasti sos. 

Uživajte!

