HRSKAVE KUGLICE OD KROMPIRA: Recept za kuglice sa začinskim biljem

Lagan i ukusan recept za kuglice koje se savršeno slažu sa aromatičnim kremastim sosom — idealno kao predjelo ili lagana večera.

FOTO: Novosti

Sastojci



3 srednja kuvana krompira (pasirana u pire)

1 šolja rendane mocarele

2 kašike rendanog parmezana

1 jaje

3–4 kašike brašna (po potrebi)

2 kašike sitno seckanog peršuna, vlašca ili mirođije

so i crni biber po ukusu

ulje za prženje

Kremasti sos:

3 kašike majoneza

1 kašika kečapa

1 kašičica ljute ili dimljene paprike

1 kašičica ljutog sosa (po želji)

1 kašičica limunovog soka

Priprema

Testo: U posudi pomešajte pire krompira, mocarelu, parmezan, jaje, brašno i začinsko bilje. Posolite i pobiberite. Dodajte još brašna ako je smesa lepljiva, dok ne dobijete smesu koja može da se oblikuje.

Oblikovanje: Ruke blago namažite uljem i oblikujte kuglice veličine po želji.

Prženje: U tiganju zagrejte ulje (umerena do jača vrućina). Pržite kuglice dok ne postanu zlatno‑hrskave sa svih strana. Izvadite i stavite na papirni ubrus da se ocede.

Sos: U maloj činiji, dobro izmešajte sve sastojke za kremasti sos dok smesa ne postane glatka.

Serviranje: Poslužite kuglice tople, uz kremasti sos.

Uživajte!