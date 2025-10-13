HRSKAVE KUGLICE OD KROMPIRA: Recept za kuglice sa začinskim biljem
Lagan i ukusan recept za kuglice koje se savršeno slažu sa aromatičnim kremastim sosom — idealno kao predjelo ili lagana večera.
Sastojci
- 3 srednja kuvana krompira (pasirana u pire)
- 1 šolja rendane mocarele
- 2 kašike rendanog parmezana
- 1 jaje
- 3–4 kašike brašna (po potrebi)
- 2 kašike sitno seckanog peršuna, vlašca ili mirođije
- so i crni biber po ukusu
- ulje za prženje
Kremasti sos:
- 3 kašike majoneza
- 1 kašika kečapa
- 1 kašičica ljute ili dimljene paprike
- 1 kašičica ljutog sosa (po želji)
- 1 kašičica limunovog soka
Priprema
Testo: U posudi pomešajte pire krompira, mocarelu, parmezan, jaje, brašno i začinsko bilje. Posolite i pobiberite. Dodajte još brašna ako je smesa lepljiva, dok ne dobijete smesu koja može da se oblikuje.
Oblikovanje: Ruke blago namažite uljem i oblikujte kuglice veličine po želji.
Prženje: U tiganju zagrejte ulje (umerena do jača vrućina). Pržite kuglice dok ne postanu zlatno‑hrskave sa svih strana. Izvadite i stavite na papirni ubrus da se ocede.
Sos: U maloj činiji, dobro izmešajte sve sastojke za kremasti sos dok smesa ne postane glatka.
Serviranje: Poslužite kuglice tople, uz kremasti sos.
Uživajte!
