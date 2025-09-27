LIMUNADA OD JAGODA: Letnji hit koji osvežava i mami osmeh
Deca je obožavaju, a ni odrasli joj ne mogu odoleti. Prirodna, blago slatka i neverovatno osvežavajuća,
Sastojci:
- 500 gr jagoda (svežih ili smrznutih)
- 3 limuna
- 1–2 kašike meda ili šećera (po ukusu)
- 1 litar vode (gazirane ili negazirane)
- nekoliko listova nane
- kockice leda
Priprema:
Jagode oprati i očistiti od drški, pa izblendirati u glatku smesu. Iscediti sok od limuna i dodati ga jagodama. Zasladiti po ukusu medom ili šećerom. Doliti litar hladne vode (po želji gazirane) i dobro promešati. Poslužiti u staklenim čašama, uz listiće nane i dosta kockica leda.
Prijatno!
Uskoro opširnije
