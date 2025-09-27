Pošalji recept

LIMUNADA OD JAGODA: Letnji hit koji osvežava i mami osmeh

Milena Tomasevic

27. 09. 2025. u 09:51

Deca je obožavaju, a ni odrasli joj ne mogu odoleti. Prirodna, blago slatka i neverovatno osvežavajuća,

ЛИМУНАДА ОД ЈАГОДА: Летњи хит који освежава и мами осмех

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 500 gr jagoda (svežih ili smrznutih)
  • 3 limuna
  • 1–2 kašike meda ili šećera (po ukusu)
  • 1 litar vode (gazirane ili negazirane)
  • nekoliko listova nane
  • kockice leda

Priprema:

Jagode oprati i očistiti od drški, pa izblendirati u glatku smesu. Iscediti sok od limuna i dodati ga jagodama. Zasladiti po ukusu medom ili šećerom. Doliti litar hladne vode (po želji gazirane) i dobro promešati. Poslužiti u staklenim čašama, uz listiće nane i dosta kockica leda.

Prijatno!

