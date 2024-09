UŽIVAJTE U UKUSU TOKOM CELE GODINE: Tri načina kako da osušite smokve

Suve smokve su bogat izvor kalijuma, vlakana i kalcijuma.

Foto: Shutterstock

Kako da osušite smokve u rerni

Zagrejte rernu, i podesite je na najnižu temperaturu, idealno na 60 stepeni ili manje. Smokve operite pod hladnom vodom, ocedite u cediljku i osušite papirnim ubrusom. Zatim isecite smokve po sredini od stabljike do osnove. Isečene smokve stavite na pleh prekriven rešetkom i ubacite u zagrejanu rernu. Smokve ne treba da se dodiruju. Stavite pleh na sredinu rerne. Ostavite smokve da se osuše osam sati, proveravajući napredak u redovnim intervalima.

Kako da dehidrirate smokve

Dehidracija smokava je korisna metoda čuvanja, ali zahteva dehidrator hrane. Isperite smokve pod hladnom tekućom vodom. Osušite ih papirnim ubrusom. Pripremiti šerpu sa ključalom vodom. Spustite cele smokve u ključalu vodu koristeći šupljikavu kašiku. Izvadite ih iz ključale vode nakon tridesetak sekundi. Stavite ih u led. Isecite smokve na pola vertikalno, od stabljike do kraja. Razrežite ih na četvrtine ako želite manje komade. Stavite ih kožom nadole u ​​jedan sloj na poslužavnik dehidratora. Izbegavajte pretrpavanje smokava na poslužavniku za dehidrator, jer to može podstaći vlagu i ometati proces sušenja. Podesite svoj dehidrator na postavku voća, oko 57 stepeni. Dehidrirajte do osam sati, proveravajući redovno. Kada koža počne da se ljušti spremne su. Sveže sušene smokve stavite na rešetku za hlađenje da se ohlade. Kada se ohlade, prenesite ih u hermetički zatvorenu posudu. Uklonite sav višak vazduha iz kese kako biste sprečili da se pojavi vlaga.

Kako da sušite smokve na suncu

Sušenje na suncu je tradicionalna i drevna metoda sušenja smokava. Isperite smokve pod hladnom tekućom vodom. Osušite ih papirnim ubrusom. Prerežite smokve na pola vertikalno, od stabljike do kraja. Isečene smokve stavite u jednom sloju sa presečenom stranom nagore na rešetku za hlađenje na pleh obložen papirom za pečenje.

Pokrijte rešetku sa dva sloja gaze ili papira za pečenje. Postavite pleh sa svežim polovinama smokava napolje na sunčano mesto i povremeno ih prevrnite tokom dana. Unesite smokve unutra kada sunce zađe, a zatim ih vratite napolje nakon što se jutarnja rosa rasprši. Vreme sušenja može varirati u zavisnosti od klime. Za završetak procesa sušenja biće potrebno dva do sedam dana. Čuvajte suve smokve u hermetički zatvorenim kesama ili teglama.

(stvar ukusa)

BONUS SADRŽAJ

Predstavljamo vam riznicu podataka koji ne govore samo o sastavu jela, već i o jednom načinu života kada se imalo vremena za dugu pripremu jela i kada je cela porodica sedela za stolom. Učinite korak ka očuvanju domaće kulinarske tradicije od zaborava i poručite ovu zaista vrednu knjigu na linku: Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje.

Turska kuhinja je ostavila neizbrisiv trag na kuhinju balkanskih naroda. U ovoj knjizi ćete pronaći vekovima stare recepte koji su pažljivo odabrani kako biste vašu kuhinju podigli na zavidan nivo. Poručite na ovom linku i krenite putem večnih ukusa koje svi obožavaju: TURSKA KUHINjA sa vekovnim receptima.

Ova knjiga nije samo običan kuvar, već i neverovatna priča o Italiji, njenoj istoriji, običajima i kulturi. Otkrijte najveća dostignuća italijanske kulinarske umetnosti na jedinstvenom putovanju Apeninskim poluostrvom u društvu kuvara Akademije Barila. Poručite na linku: Italijanska kuhinja: recepti s potpisom starih majstora.

JEREMY PANG, osnovao je 2009. školu woka, jedinu azijsku školu u središtu Londona. Jedinstven dar da svoje znanje prenese polaznicima na pristupačan i zanimljiv način ubrzo mu je doneo priznanje autoriteta u svijetu kineske kuhinje. Za ovu knjigu kažu da je remek-delo, poručite je još danas: Kineska kuhinja - izvorni kineski recepti.