MEKANE, MIRISNE I IZUZETNO UKUSNE: Punjene lepinje koje uspevaju svima!
U nastavku vas očekuje jednostavan recept koji uspeva i početnicima, a rezultat su savršeno pečene, zlatno-rumene lepinje koje će oduševiti celu porodicu.
Sastojci
Za testo:
- 1 čaša jogurta
- brašno (po potrebi, da se umesi mekano i glatko testo)
- 1 prašak za pecivo
- malo soli
- malo vode
Za nadev:
- šunka
- kačkavalj
- kečap
- ili nadev po želji
Za premaz (po želji):
- malo ulja
- sitno seckan beli luk
- svež peršun
- začini po ukusu
Priprema
Od jogurta, brašna, praška za pecivo, soli i malo vode umesite mekano i glatko testo. Ostavite ga nekoliko minuta da odmori, a zatim ga podelite na jednake loptice.
Svaku lopticu razvijte oklagijom u tanak krug. Na jedan krug rasporedite šunku, kačkavalj i kečap, a zatim preklopite drugim krugom testa. Ivice dobro pritisnite i uvijte kako nadev ne bi iscurio tokom pečenja.
Lepinje pecite na suvom, nepomazanom tiganju za palačinke sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatno-rumenu boju.
Dok su još tople, premažite ih mešavinom ulja, sitno seckanog belog luka, peršuna i začina po želji. Poslužite odmah, dok su još mekane i tople.
Prijatno!
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