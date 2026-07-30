MEKANE, MIRISNE I IZUZETNO UKUSNE: Punjene lepinje koje uspevaju svima!

U nastavku vas očekuje jednostavan recept koji uspeva i početnicima, a rezultat su savršeno pečene, zlatno-rumene lepinje koje će oduševiti celu porodicu.

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Sastojci

Za testo:

1 čaša jogurta

brašno (po potrebi, da se umesi mekano i glatko testo)

1 prašak za pecivo

malo soli

malo vode

Za nadev:

šunka

kačkavalj

kečap

ili nadev po želji

Za premaz (po želji):

malo ulja

sitno seckan beli luk

svež peršun

začini po ukusu

Priprema

Od jogurta, brašna, praška za pecivo, soli i malo vode umesite mekano i glatko testo. Ostavite ga nekoliko minuta da odmori, a zatim ga podelite na jednake loptice.

Svaku lopticu razvijte oklagijom u tanak krug. Na jedan krug rasporedite šunku, kačkavalj i kečap, a zatim preklopite drugim krugom testa. Ivice dobro pritisnite i uvijte kako nadev ne bi iscurio tokom pečenja.

Lepinje pecite na suvom, nepomazanom tiganju za palačinke sa obe strane, dok ne dobiju lepu zlatno-rumenu boju.

Dok su još tople, premažite ih mešavinom ulja, sitno seckanog belog luka, peršuna i začina po želji. Poslužite odmah, dok su još mekane i tople.

Prijatno!