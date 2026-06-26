Fudbal

MAJSTORIJA ELANGE! Ovom "lepoticom" je odveo Švedsku u nokaut fazu Mundijala!

В.М.

26. 06. 2026. u 03:44

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SLAVIĆE se fudbaler Njukasla ove večeri širom Švedske koja je napravila veliki uspeh plasmanom u nokaut fazu takmičenja.

МАЈСТОРИЈА ЕЛАНГЕ! Овом лепотицом је одвео Шведску у нокаут фазу Мундијала!

Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Švedska je danas imala jasan zadatak protiv Japana, bod joj je bio dovoljan za prolaz dalje i osvojila ga je, doduše nešto teže nego što je planirala.

Odigrala je dosta slabo u prvom delu igre, dok je početkom drugog poluvremena Japan poveo preko Maede, što je nateralo Skandidanvce da napadnu kako bi došli do željenog boda.

Ključni momenat desio se sredinom drugog dela, tačnije u 62. minutu, kada je Elanga izbacio Ricua po desnoj strani, namestio se na šut sa ivice kaznenog prostora i maestralnom "kiflom" doneo izjednačenje Šveđanima.

Nakon toga nije bilo golova, meč je završen rezultatom 1:1 koji je odveo obe reprezentacije u nokaut fazu i sigurno je da će se ime Entonija Elange oriti širom Švedske tokom ove večeri.

"Plavo-žuti" su na taj način nastavili tradiciju prolaženja grupa na SP, peti put zaredom to čine, a rivala u šesnaestini finala još ne znaju, biće to Nemačka, Švajcarska ili Francuska/Norveška (pobednik grupe "I").

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