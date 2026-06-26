IZUZETNO bitan meč u okviru grupe "D" odigraće Paragvaj i Australija koji se sastaju na "Levi's stadionu" u Santa Klari četiri sata nakon ponoći. Obe reprezentacije se bore za direktan prolaz dalje zajedno sa prvoplasiranom Amerikom, biće silno motivisane i očekujemo veliku borbu ove večeri u Kaliforniji. Lajv prenos ovog potencijalno veoma zanimljivog meča možete pratiti na portalu Novosti.

Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

PARAGVAJ - AUSTRALIJA (početak 4.00)

UOČI MEČA

3.25 Veliku će podršku imati "Kengri" na ovom susretu, veliki broj njihovih navijača se nalazi na stadionu.

3.20 Tokom dana prolaz u nokaut fazu izborili su Ekvador, Obala Slonovače, Švedska i Holandija, a nakon ovog meča videćemo da li će im se pridružiti Paragvaj, Australija ili možda čak obe reprezentacije.

3.04 Očekivano defanzivne postave večerašnjih rivala, ali na obe strane imamo po debitanta na ovom SP. Za Paragvaj je to Avalos, dok za Australijance prvi put igra Herington.

NAJAVA UTAKMICE

Siutacija u ovoj grupi je veoma jasna što se tiče osvajača, to je domaćin Amerika koja je ubedljivo savladala Paragvaj i Australiju i tako zacementirala sebe na prvoj poziciji.

Takođe se zna da je Turska već šokantno eliminisana, tako da preostaje da vidimo će se automatski plasirati u nokaut fazu, a ko će strepeti za prolaz sa treće pozicije.

FOTO: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

U boljoj poziciji pred večerašnji meč se nalaze "Kenguri", izjednačene su reprezentacije sa po tri osvojena boda, ali oni imaju bolju gol-razliku (0 naspram -2), tako da njima igra i remi koji bi značio da će sa druge pozicije proći dalje.

"Iks" ne bi bio loš ni za Paragvajce, jer bi u tom slučaju imali četiri boda, verovatno dovoljno da se nađu u šesnaestini finala zbog novog sistema takmičenja po kojem pored dve vodeće reprezentacije iz svake grupe dalje ide 8/12 najboljih trećeplasiranih selekcija.

Tanjug/AP Photo/Eugene Hoshiko

Što se tiče izostanaka, Australija je bez Italijana i Lekija, dok će kod "crveno-belih" meč propustiti Almiron koji je isključen u pobedi nad Turskom (1:0) zbog sada već legendarne primene najstože kazne zbog prekrivanja usta tokom razgovora sa protivnikom.

Na osnovu toga možemo očekivati veoma tvrd, taktički zahtevan meč, verujemo da neće biti zaletanja, ali jedan pogodak može "otvoriti" ovu utakmicu i biće zanimljivo ispratiti dešavanja na "Levi's stadionu" ove večeri.

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